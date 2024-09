Como Raphinha passou da quase saída a ser um líder do Barcelona

Brasileiro começa com tudo sob o comando de Hansi Flick, embora reconheça que até pensou em abandonar o futebol

Até alguns meses atrás, todas as notícias relacionadas a Raphinha incluíam a possibilidade de ser vendido na janela que fechou recentemente. Mencionavam que o brasileiro não havia conseguido se adaptar ao Barcelona e que não haveria como reverter isso. No último semestre, quando seu desempenho melhorou, ele era visto como a chave para que o clube resolvesse parte de seus problemas financeiros com uma venda que permitisse recuperar o investimento feito em 2022.

O que aconteceu no meio disso? Duas pessoas: Hansi Flick e o próprio Raphinha. O treinador alemão viu que o jogador tinha potencial para ser parte do time titular e, ao mesmo tempo, ele próprio se convenceu de seu valor para o elenco, tanto que foi escolhido como um dos capitães, e sua história é totalmente oposta agora, uma vez consolidado na única equipe com 100% de aproveitamento em LaLiga 2024/25.

Mas não foi nada fácil chegar a essa situação atual, e o ponta não se esquivou ao falar sobre problemas de depressão e tudo o que acontece com os jogadores de futebol quando não conseguem se encaixar.

