Como o Nottingham Forest foi de candidato ao rebaixamento na Premier League ao sonho da vaga na Champions League

Equipe de Nuno Espírito Santo se tornou uma concorrente genuína por competições europeias - e pode ainda entrar na briga pelo título

Na temporada 2015/16, só os torcedores mais otimistas do Leicester poderiam ter previsto que o título da Premier League chegaria ao King Power Stadium – com remotas chances contrariadas de forma famosa quando o apresentador do 'Match of the Day', Gary Lineker, terminou uma campanha verdadeiramente notável apresentando o programa só de cueca.

Enquanto o ex-atacante inglês se prepara para deixar o posto de apresentador do famoso programa, um de seus últimos atos pode ser confirmar outro feito notável por uma equipe da região de East Midlands.

Ainda há muito futebol para ser jogado para que o Nottingham Forest seja considerado um real candidato ao título da Premier League em 2025, mas coisas mais estranhas já aconteceram. E como o lendário técnico Brian Clough – um homem que sabia alguma coisa sobre desafiar as probabilidades – disse uma vez: “Espero que ninguém seja estúpido o suficiente para nos descartar.”