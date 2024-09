Como o Chelsea deve montar seu ataque? Início de Jadon Sancho aumenta dor de cabeça do técnico

O ponta inglês vem fazendo por merecer, e o treinador Enzo Maresca segue quebrando a cabeça para escalar um ataque vasto e com tanto investimento

Em uma transferência que pareceu gerar mais perguntas do que respostas, Jadon Sancho completou um empréstimo com opção de compra para o Chelsea, vindo do Manchester United, no último dia da janela de transferências, tornando-se mais um de uma série de reforços para o ataque dos Blues. Nomes como Marc Guiu, Pedro Neto e João Félix já haviam sido contratados, tornando ainda mais intrigante o motivo que levou o clube de Stamford Bridge a trazer o ex-Man.United.

Não demorou muito para Sancho mudar as percepções entre a torcida, ao menos. Em uma estreia chamativa, o jogador de 24 anos saiu do banco para inspirar um Chelsea que passava por dificuldades para vencer o Bournemouth, fora de casa. Jadon Sancho conquistando a torcida visitante, que entoou seu nome. No clássico contra o West Ham, novo desempenho decisivo -- desta vez com assistência para o primeiro gol de uma vitória por 3 a 0.

É o tipo de desempenho que ajuda a explicar por que o clube de Londres estava disposto a apostar em um jogador que teve um período sombrio em Old Trafford, mas também dá ao técnico Enzo Maresca uma nova dor de cabeça, daquelas que todo comandante gostaria de ter. A pergunta agora é: como o italiano vai organizar seu ataque?!