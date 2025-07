Como o Al Hilal mostra no Mundial de Clubes que evitar "circo" de Cristiano Ronaldo já valeu a pena

Equipe saudita seguiu caminho mais estratégico e colheu os frutos ao priorizar o coletivo em vez de uma estrela com apelo midiática

Gianni Infantino, presidente da FIFA, deixou claro que gostaria de ver Cristiano Ronaldo no Mundial de Clubes. No mês passado, durante uma entrevista com o influenciador IShowSpeed, fã declarado de CR7, Infantino revelou que alguns clubes cogitaram contratar o craque português para a estreia do novo formato do torneio.

Mais tarde, o próprio Ronaldo contou que recebeu propostas para disputar o Mundial, mas preferiu renovar com o Al Nassr e tirar um tempo para descansar.

“Não fazia sentido pra mim”, disse o jogador de 40 anos ao canal oficial do clube. “Prefiro ter um bom descanso e me preparar bem, porque a próxima temporada será longa, com Copa do Mundo no fim.”

O Al Hilal, por sua vez, também não achou que contratar Cristiano Ronaldo era a melhor ideia — e a campanha sólida da equipe até as quartas de final do Mundial de Clubes mostrou que eles estavam certos em deixar o “circo de CR7” de lado.