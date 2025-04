Encaremos os fatos, o catalão terá que recorrer a reforços nos próximos meses para reconstruir o City — e aqui damos algumas ideias lá da base...

Mudanças são necessárias no Manchester City. Isso está evidente diante da decepcionante temporada atual, na qual o time de Pep Guardiola perdeu o título da Premier League de maneira fácil e foi eliminado precocemente da Champions League de forma apática. A expectativa, claro, é de que o clube recorra ao seu poder financeiro para resolver os problemas, mas talvez não seja necessário um investimento massivo no mercado de transferências.

O City sempre investiu intensamente em sua categoria de base — e vem colhendo frutos nos últimos anos. O surgimento de nomes como Rico Lewis, James McAtee e, claro, Phil Foden é prova disso. Nesta temporada, Nico O'Reilly e Jahmai Simpson-Pusey também estrearam na Premier League.

E considerando todo o sucesso das categorias de base Citizen nos últimos anos, dá para dizer que há talento de sobra surgindo no Etihad. E com um meio de ano agitado pela frente — que inclui a disputa do Mundial de Clubes — a GOAL destaca algumas dessas promessas que podem ganhar espaço no time principal nesta reconstrução...