City Football Group: quem são os clubes que fazem parte do grupo dono do Manchester City?

A GOAL te mostra quais são os times que fazem parte do City Football Group

O City Football Group é uma das maiores franquias do futebol mundial, liderando diversos clubes ao redor do globo. Seu principal destaque é o Manchester City, da Inglaterra, atual campeão da Premier League e da Champions League. Além disso, o grupo também está por trás da SAF do Bahia, clube brasileiro, onde tem realizado significativos investimentos nos últimos dois anos.

Ao todo, o City Football Group é formado por 13 clubes em diversos continentes, incluindo o Istambul Başakşehir, mais recente equipe adquirida pelo grupo. Na América do Sul, por exemplo, o grupo comanda o Bahia, do Brasil, e o Montevideo City Torque, do Uruguai. Além do Manchester City, o grupo também comanda o New York City, dos Estados Unidos, sendo a segunda maior aquisição do Grupo City. Além disso, tem investimento em times na Austrália, Japão, China, Índia, Bélgica, Espanha e França.

Vale destacar que o Bolívar é, desde janeiro de 2021, um dos "parceiros" do Grupo na América do Sul. A equipe sul-americana é propriedade do empresário Marcelo Claure, mas tem direito a usar toda a experiência do conglomerado para desenvolver o time. O Bolívar recebe suporte em metodologias de treinamento, acesso a dados de futebol do City Group e assistência comercial para aumentar receita e desenvolver infraestrutura.

Abaixo, a GOAL te mostra todos os clubes administrados pelo City Football Group.