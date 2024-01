Chega de conversa: a Fifa precisa encerrar partidas em que houver racismo

É hora da FIFA tomar medidas significativas na luta contra o preconceito, aplicando derrota às equipes de torcedores racistas

Na tarde de sábado (20), o meio-campista do Coventry City Kasey Palmer foi vítima de abuso racial por parte de alguns torcedores do Sheffield Wednesday. O jamaicano nascido na Inglaterra ficou chocado, mas ao mesmo tempo pouco surpreso com os cânticos racistas.

"Sou negro e orgulhoso, e estou criando meus três filhos para serem exatamente iguais", escreveu nas redes sociais, após o jogo em Hillsborough. "Serei honesto, parece que as coisas nunca vão mudar, não importa o quanto tentemos".

E ele está absolutamente certo. Apenas algumas horas após as cenas vergonhosas em Sheffield, o goleiro titular do Milan, Mike Maignan, foi submetido ao mesmo tratamento condenável por parte dos torcedores da Udinese, enfatizando o fato de que os incidentes de abuso racial continuarão porque a questão ainda não está sendo adequadamente enfrentada.