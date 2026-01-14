+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
São Paulo, campeão da Copinha, 2025Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão
Luis Felipe Gonçalves

Chaveamento da Copinha 2026: os cruzamentos e jogos do mata-mata até a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Com o fim da fase de grupos, a Copinha 2026 entra no mata-mata e tem seu chaveamento definido, prometendo confrontos decisivos e muita emoção na principal vitrine das categorias de base do futebol brasileiro

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, principal competição de base do país e responsável por abrir o calendário do futebol brasileiro, chega à sua fase decisiva. Com 128 equipes de todas as regiões do Brasil, o torneio manteve o formato tradicional, com 32 grupos distribuídos em diferentes cidades do estado de São Paulo.

Encerrada a fase de grupos, os dois melhores de cada chave garantiram vaga no mata-mata, definindo o chaveamento da Copinha 2026. A partir de agora, qualquer erro é fatal, e os clubes precisam superar confrontos eliminatórios até a grande final, em busca do título mais prestigiado das categorias de base.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Segunda fase

    VEJA TODOS OS GRUPOS DA COPINHA 2026

    Chave 1

    • Chapecoense 2 x 1 Votuporanguense

    Chave 2

    • Grêmio 3 x 1 Atlético-BA

    Chave 3

    • Goiás 0 (1) x (3) 0 Mirassol

    Chave 4

    • Sport 1 (6) x (7) 1 Santa Cruz

    Chave 5

    • Athletico-PR 1 x 2 Ceará

    Chave 6

    • Grêmio Prudente 1 x 0 Osasco Sporting

    Chave 7

    • Athletic Club-MG 2 (2) x (4) 2 XV de Jaú

    Chave 8

    • Corinthians 1 x 2 Guarani

    Chave 9

    • Bahia 2 (4) x (5) 2 Atlético-PI

    Chave 10

    • América-MG 2 x 1 Inter de Limeira

    Chave 11

    • Botafogo-SP 1 x 0 Vasco

    Chave 12

    • Guanabara City 1 x 0 Tuna Luso

    Chave 13

    • Cruzeiro 3 x 1 Meia Noite

    Chave 14

    • Ponte Preta 1 (5) x (4) 1 Francana

    Chave 15

    • Ferroviária 2 x 0 Real Brasília

    Chave 16

    • Santos 1 x 0 Cuiabá

    Chave 17

    • Red Bull Bragantino 3 x 0 Comercial de Tietê

    Chave 18

    • Canaã-DF 1 x 0 Figueirense

    Chave 19

    • São Paulo 2 x 0 Portuguesa

    Chave 20

    • Operário-PR 4 x 0 Independente-AP

    Chave 21

    • Juventude 1 (5) x (4) 1 Águia de Marabá

    Chave 22

    • Botafogo 3 x 0 São José-SP

    Chave 23

    • Fortaleza 2 x 1 Novorizontino

    Chave 24

    • Itaquaquecetuba AC 2 x 1 União Mogi

    Chave 25

    • Fluminense 1 (5) x (3) 1 Referência

    Chave 26

    • Ituano 3 x 1 Água Santa

    Chave 27

    • Palmeiras 3 (3) x (2) 3 Vitória

    Chave 28

    • Flamengo-SP 1 x 0 Monte Roraima

    Chave 29

    • Osasco Audax 0 x 1 Santo André

    Chave 30

    • Ibrachina 3 x 1 Atlético-MG

    Chave 31

    • Retrô 0 x 4 Internacional

    Chave 32

    • Nacional-SP 2 x 0 Juventus-SP

    • Publicidade

  • Terceira fase

    Chave 1

    • Chapecoense x Grêmio

    Chave 2

    • Mirassol x América-RN

    Chave 3

    • Ceará x Grêmio Prudente

    Chave 4

    • XV de Jaú x Guarani

    Chave 5

    • Atlético-PI x América-MG

    Chave 6

    • Botafogo-SP x Guanabara City

    Chave 7

    • Cruzeiro x Ponte Preta

    Chave 8

    • Ferroviária x Santos

    Chave 9

    • Red Bull Bragantino x Canaã-DF

    Chave 10

    • São Paulo x Operário-PR

    Chave 11

    • Juventude x Botafogo

    Chave 12

    • Fortaleza x Itaquaquecetuba AC

    Chave 13

    • Fluminense x Ituano

    Chave 14

    • Palmeiras x Flamengo-SP

    Chave 15

    • Santo André x Ibrachina

    Chave 16

    • Internacional x Nacional-SP

  • Oitavas de final

    • O1: Venc. Terceira fase 1 x Venc. Terceira fase 2
    • O2: Venc. Terceira fase 3 x Venc. Terceira fase 4
    • O3: Venc. Terceira fase 5 x Venc. Terceira fase 6
    • O4: Venc. Terceira fase 7 x Venc. Terceira fase 8
    • O5: Venc. Terceira fase 9 x Venc. Terceira fase 10
    • O6: Venc. Terceira fase 11 x Venc. Terceira fase 12
    • O7: Venc. Terceira fase 13 x Venc. Terceira fase 14
    • O8: Venc. Terceira fase 15 x Venc. Terceira fase 16

  • Quartas de final

    • Q1: Venc. Oitavas 1 x Venc. Oitavas 2
    • Q2: Venc. Oitavas 3 x Venc. Oitavas 4
    • Q3: Venc. Oitavas 5 x Venc. Oitavas 6
    • Q4: Venc. Oitavas 7 x Venc. Oitavas 8

  • Semifinal

    • S1: Venc. Quartas 1 x Venc. Quartas 2
    • S2: Venc. Quartas 3 x Venc. Quartas 4

  • Final

    Venc. Semifinal 1 x Venc. Semifinal 2 - 25 de janeiro, 10h, Mercado Livre Arena Pacaembu

  • Datas do mata-mata

    Confira todas as datas da fase de mata-mata:

    • Fase de grupos: 2 a 11 de janeiro
    • Segunda fase: 12 e 13 de janeiro
    • Terceira fase: 14 e 15 de janeiro
    • Oitavas de final: 16 e 17 de janeiro
    • Quartas de final: 18 e 19 de janeiro
    • Semifinais: 21 e 22 de janeiro
    • Final: 25 de janeiro
0