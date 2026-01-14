Chaveamento da Copinha 2026: os cruzamentos e jogos do mata-mata até a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, principal competição de base do país e responsável por abrir o calendário do futebol brasileiro, chega à sua fase decisiva. Com 128 equipes de todas as regiões do Brasil, o torneio manteve o formato tradicional, com 32 grupos distribuídos em diferentes cidades do estado de São Paulo.

Encerrada a fase de grupos, os dois melhores de cada chave garantiram vaga no mata-mata, definindo o chaveamento da Copinha 2026. A partir de agora, qualquer erro é fatal, e os clubes precisam superar confrontos eliminatórios até a grande final, em busca do título mais prestigiado das categorias de base.