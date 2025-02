Charalampos Kostoulas: como o "Babistuta" do Olympiacos atraiu a atenção de Real Madrid e Manchester United

O jovem atacante teve um início promissor na Grécia e está perto de concretizar a transferência dos sonhos

Se os relatos forem precisos, a jovem sensação do Olympiacos, Charalampos Kostoulas, já desperta o interesse de gigantes como Manchester United e Real Madrid, apesar de ter completado apenas 17 anos em maio passado. Esse assédio é reflexo do impacto impressionante que o atacante tem causado desde sua ascensão ao time principal, com a expectativa em torno dele crescendo a cada partida.

Historicamente, a Grécia não é um celeiro de estrelas do futebol. Mesmo a seleção campeã da Euro 2004 não contava com nomes de grande projeção internacional. Jogadores como Theodoros Zagorakis, ex-meio-campista do Leicester City, e Angelos Charisteas, ex-atacante do Werder Bremen, tiveram carreiras sólidas, mas sem o status global de lendas do esporte.

No entanto, Kostoulas parece estar quebrando esse padrão. Sua ascensão meteórica no Olympiacos cativou os torcedores gregos, e ele já foi descrito como uma "maravilha da natureza" pelo diretor esportivo do clube, Darko Kovacevic.

Se mantiver essa trajetória, o jovem atacante poderá em breve mostrar seu talento em uma das cinco principais ligas da Europa — talvez até já nesta janela de transferências. Com isso em mente, a GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre o maior talento do Olympiacos no momento.