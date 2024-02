Champions League da Ásia é o caminho para Cristiano Ronaldo voltar a dominar um continente

Cristiano Ronaldo ainda pode ser o 'Rei da Ásia' pelo Al Nassr, que inicia sua caminhada no mata-mata do torneio continental

Cristiano Ronaldo é o grande responsável pelo futebol saudita estar no mapa. Sua decisão de se juntar ao Al Nassr, em janeiro de 2023, após um final não tão agradável de sua segunda passagem pelo Manchester United foi revolucionária, pois desencadeou a chegada de uma onda de talentos de ponta no Oriente Médio - Karim Benzema, Neymar e Riyad Mahrez são exemplos.

A Saudi Pro League ficou conhecida como uma "liga de aposentados" para alguns, oferecendo algo como uma 'aposentadoria adiantada' a jogadores mais experientes. No entanto, Cristiano Ronaldo vem provando que jogar no Oriente Médio não se trata - apenas - de embolsar muito dinheiro, mas de seguir buscando o sucesso, ao invés do encerramento da carreira.

Sob o comando de Luis Castro, o Al Nassr continua progredindo; e Ronaldo, desafiando sua idade e mantendo um desempenho de destaque.