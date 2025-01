Cesc Fábregas de técnico, o dono mais rico da Serie A e agora Dele Alli: entre no mundo incrível do Como

O ex-jogador da seleção inglesa poderia reconstruir sua carreira em um dos projetos mais ambiciosos e atraentes do futebol mundial?

Algumas semanas antes de Dele Alli começar a treinar com o Como, o ex-jogador da seleção inglêsa foi visto nas arquibancadas do Estádio Giuseppe Sinigaglia para o confronto da Serie A contra a Roma.

Sinigaglia não é uma estrutura particularmente impressionante por si só. Não é nem grande nem bonito - mas o cenário de fundo é deslumbrante. O estádio - que Como não pôde usar nas primeiras semanas da temporada devido a obras necessárias para torná-lo compatível com os regulamentos do Campeonato Italiano - está localizado bem na beira de um dos lagos mais espetaculares do mundo, uma maravilha natural há muito associada a paisagens deslumbrantes e visitantes famosos.

Consequentemente, Dele nem era o rosto mais famoso na multidão naquele dia 15 de dezembro. Estrelas de Hollywood como Michael Fassbender, Keira Knightley e Adrien Brody também estavam entre as 10.376 pessoas presentes - e ninguém ficou nem um pouco surpreso. Porque este é o maravilhoso mundo do Como 1907: um clube pequeno com grandes ambições que pode ter poder de atração suficiente para se tornar uma potência na Serie A.