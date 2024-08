Bukayo Saka e Kai Havertz não resolvem tudo: Arsenal precisa de reforços para conquistar o título da Premier League

A dupla dinâmica dos Gunners brilhou na estreia, mas o time vai precisar de reforços nos próximos meses

Sob o cenário de um Emirates Stadium brilhando com o sol do verão no hemistério norte, o Arsenal teve uma estreia perfeita na Premier League, vencendo o Wolverhampton por 2 a 0. A vitória era esperada, já que o time tem se mostrado forte em casa apesar de alguns passes imprecisos durante o jogo.

Kai Havertz abriu o placar com um cabeceio após cruzamento de Bukayo Saka. David Raya fez uma defesa espetacular para evitar o empate, e Saka marcou o segundo gol a 16 minutos do fim, depois de receber um passe de Havertz.

No final, Mikel Arteta estava satisfeito, especialmente com o desempenho do primeiro tempo. "Fomos muito bons, agressivos, intensos e perigosos na área", disse. "Criamos muitas chances e deveríamos ter feito mais gols".

