A briga do Tottenham é contra o rebaixamento: anos de erros no mercado da bola deixam os Spurs ameaçados pelo impensável

Os Spurs estão em 15º na Premier League e à beira da crise, resultado da má gestão de Daniel Levy e dos desafios enfrentados por Ange Postecoglou

Há pouco mais de cinco anos, o Tottenham Hotspur estava a 90 minutos de conquistar a Europa pela primeira vez. Mesmo com a derrota, havia esperança: o clube acabara de se mudar para um estádio bilionário, projetado para colocá-lo na mais alta elite do futebol.

Hoje, a realidade é outra. Os Spurs correm o risco real de jogar a Championship, a segunda divisão inglesa, na próxima temporada. A queda foi brusca e dolorosa, como uma sucessão de desastres inevitáveis.

Atualmente, o Tottenham é o 15º colocado na Premier League, o Campeonato Inglês, com apenas 24 pontos em 23 jogos – um desempenho muito abaixo do início promissor da temporada passada sob Ange Postecoglou. Entre os últimos colocados, só o Ipswich Town manteve o técnico, graças ao crédito que tinha de sucessivos acessos a divisões superiores.

Apesar de ter sua parcela de culpa, Postecoglou não é o principal responsável pela crise. Os problemas do Tottenham vão além do comando técnico e colocam em risco o futuro do clube.