Os brasileiros que já venceram prêmio de melhor do mundo da Fifa, The Best ou Bola de Ouro na história

Conheça todos os brasileiros que conquistaram alguns dos mais prestigiados prêmios de melhor jogador do mundo

O futebol brasileiro é sinônimo de talento e magia, atributos que também se refletem nas premiações individuais mais importantes do esporte. Ao longo das décadas, craques brasileiros conquistaram o título de Melhor Jogador do Mundo, a Bola de Ouro e, mais recentemente, o The Best, reafirmando a força do país como um dos maiores celeiros de talentos globais.

Romário abriu o caminho em 1994, ao ser eleito o melhor jogador pela Fifa. Desde então, outros ícones como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká seguiram seus passos, elevando o futebol brasileiro ao topo das premiações mais prestigiadas do mundo.

Embora, nos últimos anos, o cenário tenha sido dominado por nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o legado dos brasileiros permanece vivo. Esses feitos históricos continuam a inspirar novas gerações e a consolidar o Brasil como uma referência mundial no futebol.