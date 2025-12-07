+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CUP-FR98 BRAZIL VS SCOTLANDAFP
Felipe Proença

Brasil 2 x 1 Escócia: gols, escalações e tudo sobre o jogo da Copa do Mundo de 1998

Disputada no Stade de France, partida marcou a abertura daquela competição e foi o quarto confronto entre as duas seleções na história do torneio

Brasil e Escócia tem um longo histórico de confrontos em Copas do Mundo e novamente as bolinhas do sorteio realizado na última sexta-feira em Washington tratou de colocar as duas frente a frente em 2026.

Até então, são quatro confrontos entre as duas seleções na história do torneio: em 1974, 1982, 1990 e 1998, com ampla vantagem brasileira. São três vitórias da Amarelinha e um empate.

O mais recente, em 1998, marcou a abertura daquela Copa do Mundo, quando ainda os atuais campeões mundiais eram quem realizam o primeiro jogo do torneio, ao invés da seleção anfitriã. Jogando no Stade de France, o Brasil conseguiu um triunfo suado por 2 a 1 diante de uma aguerrida Escócia, que voltava à Copa após ficar de fora da edição de 1994.

Abaixo, trazemos mais algumas informações daquela partida histórica em Paris, realizada no dia 10 de junho de 1998.

  • CUP-FR98-BRA-SCO-GOAL REACTIONAFP

    Gols da partida

    Logo aos quatro minutos de jogo, César Sampaio desvia uma cobrança de escanteio de Bebeto no primeiro pau e marca o primeiro gol da Copa, abrindo o placar para a seleção brasileira.

    Aos 38 minutos, John Collins converte o pênalti sofrido por Kevin Gallacher e empata a partida no Stade de France para a Escócia.

    Já no segundo tempo, aos 28 minutos, Cafu recebe um belo lançamento de Dunga dentro da grande área e finaliza. Jim Leighton faz a defesa, mas a bola rebate em Tom Boyd, que acaba marcando um gol contra, dando números finais a partida e a vitória ao Brasil, então atual campeão mundial.

  • CUP-FR98-BRA-SCO-DUNGA-BURLEYAFP

    Escalações

    O Brasil começou assim escalado por Zagallo: Taffarel; Cafu, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos; César Sampaio, Dunga; Giovanni, Rivaldo; Ronaldo, Bebeto. Leonardo saiu do banco no intervalo, enquanto Denílson entrou aos 27 minutos do segundo tempo.

    Já Escócia veio escalada desta forma pelo técnico Craig Brown: Jim Leighton; Colin Calderwood, Colin Hendry, Tom Boyd; Darren Jackson, Craig Burley, Paul Lambert, John Collins, Christian Dailly, Gordon Durie, Kevin Gallacher. Billy McKinlay e Tosh McKinlay entraram após os 15 minutos finais de jogo.

  • CUP-FR98-BRA-SCO-BRAZILIAN JUBILATIONAFP

    Destinos distintos no torneio

    O triunfo do Brasil naquele dia abriu o caminho para uma trajetória que levaria a equipe de Zagallo até a final daquela edição do torneio, mas acabaria parando no vice-campeonato para a França, então dona da casa.

    A Escócia, por sua vez, decepcionou ao não conseguir vencer nenhuma partida do grupo (que também tinha Noruega e Marrocos), acabando na lanterna e eliminada na primeira fase.