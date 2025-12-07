Brasil 2 x 1 Escócia: gols, escalações e tudo sobre o jogo da Copa do Mundo de 1998

Brasil e Escócia tem um longo histórico de confrontos em Copas do Mundo e novamente as bolinhas do sorteio realizado na última sexta-feira em Washington tratou de colocar as duas frente a frente em 2026.

Até então, são quatro confrontos entre as duas seleções na história do torneio: em 1974, 1982, 1990 e 1998, com ampla vantagem brasileira. São três vitórias da Amarelinha e um empate.

O mais recente, em 1998, marcou a abertura daquela Copa do Mundo, quando ainda os atuais campeões mundiais eram quem realizam o primeiro jogo do torneio, ao invés da seleção anfitriã. Jogando no Stade de France, o Brasil conseguiu um triunfo suado por 2 a 1 diante de uma aguerrida Escócia, que voltava à Copa após ficar de fora da edição de 1994.

Abaixo, trazemos mais algumas informações daquela partida histórica em Paris, realizada no dia 10 de junho de 1998.