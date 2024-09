Botafogo revoluciona aproveitamento em clássicos na Era John Textor; veja os números

Desde 2022 até aqui, os alvinegros venceram mais jogos contra Flamengo, Fluminense e Vasco do que perderam

A vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Fluminense, pela 27ª rodada do Brasileirão 2024, estipulou um recorde histórico: a maior sequência de vitórias no Clássico Vovô – como é apelidado o confronto entre alvinegros e tricolores. Foi o sexto triunfo consecutivo do Glorioso sobre o time das Laranjeiras.

No último clássico anterior, o Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1, também pelo Brasileirão. São feitos que atestam a qualidade que o time treinado por Artur Jorge vem apresentando nesta temporada 2024, claro, mas também um demonstrativo do aumento de força pelo lado alvinegro neste novo momento de sua história.

Desde que John Textor assumiu o comando da SAF alvinegra, quase na metade de 2022, o Botafogo venceu mais clássicos do que perdeu. E na comparação com os duelos contra rivais ao longo de todo o Século XXI, a melhora no aproveitamento é nítida: saiu de 40,7% para 55,5%.