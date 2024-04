A Bola de Ouro de Jude Bellingham não está garantida, e o astro do Real Madrid precisa provar que a merece

Apesar do grande início no futebol espanhol, meia inglês precisa de um fim de temporada forte para assegurar o prêmio

Em outubro, quando Lionel Messi recebeu a oitava Bola de Ouro de sua carreira, havia uma sensação de que o vencedor de 2024 já era conhecido. Jude Bellingham passou seus primeiros três meses no Real Madrid quebrando recordes, com alguns números iniciais de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo já superados. Havia uma linha de pensamento - e uma crença genuína que a acompanhava - de que Bellingham poderia marcar 40 gols em sua temporada de estreia por lá.

E mesmo que ele não tenha alcançado essa marca, o nível de suas atuações era algo para ser admirado. Ele driblou pelos defensores no Estádio Diego Maradona para vencer o Napoli. Marcou dois gols para vencer o Barcelona em seu primeiro El Clásico. Girona, Union Berlin e outros foram todos derrotados apenas com base nas brilhantes atuações de Bellingham.

Desde então, no entanto, o ritmo diminuiu um pouco para o meio-campista inglês. Os gols se tornaram menos frequentes e espaçados, enquanto lesões e suspensões afetaram o que parecia ser uma temporada recorde.

Ainda assim, Bellingham segue como favorito a maior premiação individual do futebol, e agora ele tem a chance de reafirmar esse status. Os próximos meses serão o teste definitivo de sua qualidade, com a Euro 2024 logo ali. No entanto, primeiro ele terá que provar seu valor liderando o Real Madrid para vencer o favorito Manchester City na Liga dos Campeões.