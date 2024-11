Atlético-MG x Botafogo: quem venceu mais vezes o confronto?

Em um confronto que promete agitar o futebol sul-americano, as equipes duelam na final da Copa Libertadores de 2024; veja retrospecto

No dia 30 de novembro, o Estádio Monumental de Núñez, na Argentina, será o palco de um confronto histórico entre Atlético-MG e Botafogo na final da Copa Libertadores de 2024. Este embate não só coloca frente a frente duas potências do futebol brasileiro, como também revive uma rivalidade intensa que remonta a décadas, envolvendo equipes dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Ao longo da história, os confrontos entre Atlético-MG e Botafogo têm sido marcados por momentos decisivos e partidas emocionantes. Desde o primeiro duelo na Taça Brasil de 1967 até o memorável 5 a 5 no Campeonato Brasileiro de 1998, a rivalidade entre os alvinegros é recheada de episódios que encantam os torcedores. Com a conquista da Libertadores em jogo, a expectativa é alta para que este capítulo se adicione à rica história de um dos clássicos mais eletrizantes do futebol brasileiro.