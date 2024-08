Atlético de Madrid com obrigação de ser campeão espanhol? Diego Simeone fica entre a cruz e a espada

O mercado do Atlético empolga seus torcedores, embora seu treinador mantenha a compostura que o caracteriza.

O Atlético de Madrid inicia a temporada 2024/25 com a empolgação renovada após um mercado de transferências com aquisições brilhantes. O conjunto colchonero adquiriu talento em toda a sua coluna vertebral e está animado com a ideia de competir em uma liga que conta com o Real Madrid, de Mbappé, e o Barcelona, de Yamal.

No entanto, como é costume, Diego Simeone prioriza a calma e outros objetivos mais seguros.