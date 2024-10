Até tu? Bruno Fernandes começa a virar problema para o Manchester United

Técnico holandês precisa aprender com os erros do meia e mudar de disco no Old Trafford

Bruno Fernandes é um jogador que desperta emoções conflitantes. O ex-meia do Sporting CP cai facilmente no gramado, provoca constantemente os adversários e nunca deixa de reclamar com seus próprios companheiros quando as coisas não estão indo bem. Na maior parte do tempo, tudo isso foi relevado durante sua passagem pelo Manchester United, porque ele constantemente fazia a diferença na parte ofensiva do campo.

Mas nesta temporada este não vem sendo mais o caso. As últimas atuações ruins vieram em um empate com o Twente, pela Europa League, além de uma expulsão contra o Tottenham, na derrota por 3 a 0 no Campeonato Inglês.

"Fomos muito displicentes, muito complacentes", disse Erik ten Hag, à TNT Sports inglesa, após o jogo contra os holandeses. "Não conseguimos finalizar e, como equipe, você precisa conseguir o resultado".

O treinador do United poderia muito bem estar se referindo diretamente a Fernandes, que foi o jogador mais "complacente" em campo. Ele tem sido assim há semanas, mas, por algum motivo, continua sendo titular.

Se os Red Devils querem mudar de vez para um caminho menos tortuoso - e Ten Hag, salvar seu emprego -, isso precisa mudar. Bruno Fernandes se tornou um problema - e isso não pode mais ser ignorado.