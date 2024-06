A ascensão de Riccardo Calafiori na Itália: lesão que ameaçou carreira, comparações com Maldini, gol contra e jogada salvadora contra a Croácia

Seis anos depois de sofrer uma lesão grave, o elegante zagueiro está estreando em competições pela Azzurri, na Alemanha, nesta Euro 2024

Aos 16 anos, Riccardo Calafiori assinou seu primeiro contrato profissional com a Roma, mas viu sua carreira ameaçada após sofrer uma lesão grave em um jogo da UEFA Youth League contra o Viktoria Plzen.

Uma entrada desleal deixou seu joelho direito tão inchado, que ficou três vezes maior que o esquerdo. Especialistas ficaram chocados ao constatar que todos os ligamentos estavam rompidos, além do menisco e da cápsula articular. Calafiori, mesmo jovem, reagiu como se fosse convocado a uma guerra: "É hora de mostrar tudo o que tenho dentro de mim. Esta é a batalha mais importante da minha vida".

"Uma grave lesão no joelho me manterá afastado por um longo período e longe do campo, mas o desejo de voltar MAIS FORTE do que antes aumentará a cada dia. Mais uma vez me vejo diante de um desafio muito difícil, mas, como sempre, vou vencer!!!"

