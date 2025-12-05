Arsene Wenger aponta favoritos à Copa do Mundo e avalia chances da Inglaterra

Wenger declarou: “A Inglaterra é uma das favoritas para a Copa. Eles vivem batendo na trave. Falta dar o passo final. Eles têm qualidade para ganhar”.

Apesar dos elogios à evolução inglesa, Wenger evitou colocá-la no topo da lista. Para ele, esse posto pertence à França. O francês destacou a profundidade e a quantidade de atacantes de elite como o principal fator que coloca Les Bleus um degrau acima da equipe de Tuchel.

“Tentando ser o mais objetivo possível, acho que a França é a super favorita. Por um motivo: eles têm mais atacantes de nível mundial do que qualquer outro país. Ter um banco desses e tanta qualidade faz diferença”, argumentou.

É difícil discordar. Com Kylian Mbappé à frente de um grupo que também conta com Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Désiré Doué e Hugo Ekitike, a França dispõe de um arsenal ofensivo sem paralelo no futebol de seleções. Inglaterra e França entram no sorteio como cabeças de chave, o que significa que só poderiam se enfrentar numa eventual final.