Red Devils conquistaram os três pontos na Premier League de forma dramática no Etihad Stadium, graças à atuação brilhante de seu atacante marfinense

Um gol mágico de Amad Diallo garantiu ao Manchester United uma vitória impressionante por 2 a 1 no derby contra o Manchester City, no Etihad Stadium.

O United esteve atrás no placar por boa parte do jogo, devido a um gol de cabeça de Josko Gvardiol ainda no primeiro tempo, mas Amad ganhou um pênalti que Bruno Fernandes converteu, empatando aos 88 minutos. No minuto 91, o atacante marfinense brilhou ao dominar a bola com classe e finalizar com precisão, superando Ederson e dando ao United sua primeira vitória fora de casa contra o City desde 2021.

Antes da partida, Rúben Amorim tomou uma decisão ousada ao deixar Marcus Rashford e Alejandro Garnacho de fora da escalação, e embora seus substitutos não tenham se destacado até os momentos finais, Diallo foi o grande herói. Mason Mount se lesionou aos 13 minutos, e o primeiro tempo foi truncado, com Amad sendo várias vezes pego em posição de impedimento.

Gvardiol abriu o placar para o City após um escanteio curto, marcando o quarto gol concedido pelo United em bolas paradas nos últimos três jogos do Campeonato Inglês. Amorim estava à beira de sofrer sua terceira derrota consecutiva, mas, assim como na Europa League, recorreu ao banco e viu sua equipe correr atrás de uma virada memorável.