Alisson pode ser o maior goleiro da história do Liverpool, mas os Reds estão certos em preparar seu sucessor

Ficou claro no último ano que a forma física do brasileiro não é mais confiável para a toda a temporada

Na segunda-feira, o Liverpool anunciou que Jarell Quansah havia renovado com o clube. Foi uma merecida recompensa para um jogador da base que tem se destacado desde que subiu para o elenco principal no início da última temporada, em um momento em que o ex-treinador Jürgen Klopp estava com poucas opções no miolo de zaga.

No entanto, embora Quansah, de 21 anos — que está no Liverpool desde os cinco anos —, seja um jogador querido entre os torcedores, essa não era exatamente a renovação que eles estavam esperando com tanta paciência. Com Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold com contratos se encerrando no final da temporada, os torcedores dos Reds estão atualmente desesperados por qualquer sinal de que uma dessas três peças-chave esteja perto de assinar um novo vínculo com o clube.

Até que essas situações sejam resolvidas, os proprietários do Liverpool, a Fenway Sports Group (FSG), e a estratégia de recrutamento, liderada por figuras como o CEO de futebol Michael Edwards e o diretor esportivo Richard Hughes, continuarão sob intensa avaliação.

No entanto, embora o foco dos torcedores esteja compreensivelmente em Van Dijk, Salah e Alexander-Arnold, já ficou claro que a equipe de transferências tomou algumas decisões muito astutas durante a última janela de transferências...