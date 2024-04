Menos de um mês após deixar Vasco, Alexandre Mattos se aproxima do América-MG

Executivo de futebol foi convidado pelo clube mineiro para volta nesta temporada; negociações estão avançadas e devem ter desfecho positivo

Menos de um mês após deixar o Vasco por causa de um imbróglio com a 777 Partners, sócia majoritária da SAF do clube, o diretor de futebol Alexandre Mattos tem conversas avançadas para retornar ao América-MG, como soube a GOAL.

As tratativas para o retorno do executivo de futebol ao CT Lanna Drumond se iniciaram na segunda-feira passada, dia 8 de abril, e avançaram bastante nas últimas horas. O profissional considerou a volta aos trabalhos recentemente e entende que um retorno ao Coelho pode ser interessante neste momento da carreira.

Alexandre Mattos gostaria de atuar como CEO (diretor-executivo) da SAF do América-MG, o que manteria o organograma atual do clube, inserindo apenas mais um profissional ao lado dos gestores. As tratativas para o retorno do profissional ao Coelho são conduzidas pelo presidente Marcos Salum.

