Alejandro Garnacho na ala, nova função para Bruno Fernandes e sem espaço para Marcus Rashford e Casemiro: como vai ser a revolução 3-4-3 de Rúben Amorim no Manchester United?

Torcedores dos Red Devils estão ansiosos para ver o sistema do novo treinador em ação no domingo contra o Ipswich - mas quem merece começar?

Mal pode haver mais empolgação sobre o primeiro jogo de Rúben Amorim no comando do Manchester United e a espera está acabando. O português finalmente comandará os Red Devils contra o Ipswich no domingo, 27 dias depois de Erik ten Hag ter sido demitido e 23 dias após ter sido confirmado que o técnico de 39 anos iria assumir o seu lugar.

Amorim deixou o Sporting na melhor forma possível, mas chega a um United que anda em meio à mais recente de muitas crises na era pós-Sir Alex Ferguson, parecendo desesperadamente fora de ritmo em relação às equipes líderes da Premier League e ainda mais atrás da elite europeia. Ele teve quase duas semanas para se ambientar, avaliar seu elenco e realizar várias sessões de treino, ficando espantado com a falta de intensidade mostrada.

O treinador é conhecido por jogar no esquema 3-4-3 e deixou claro que pretende manter essa formação nos Red Devils, já colocando-a em prática nos treinos. Mas quem será escolhido quando ele revelar seu primeiro time titular em Portman Road? A GOAL analisa a escalação inicial que Amorim deve escolher para começar da melhor maneira possível.