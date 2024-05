Aitana Bonmatí, Lindsey Horan e a seleção GOAL da temporada europeia 2023/24 no futebol feminino

Finalistas da Liga dos Campeões Feminina, Barcelona e Lyon se encontram bem representados

Barcelona e Lyon disputaram o título da Liga dos Campeões Feminina no sábado, em Bilbao, em uma partida que praticamente sinalizou o fim da temporada para a maioria das ligas femininas na Europa, já que a atenção se prepara para se voltar à data Fifa e os Jogos Olímpicos.

Tem sido uma campanha toda voltada para a defesa de títulos, com Barcelona, Lyon, Chelsea, Bayern e Roma mantendo o status de campeões das maiores ligas da Europa. O Barça, inclusive, repetiu isso também no cenário continental, com o bicampeonato da Champions.

Depois desse grande confronto do fim de semana, vamos aproveitar a oportunidade para refletir sobre a temporada que passou e seus principais destaques. Então, sem mais delongas, aqui está a seleção GOAL da temporada europeia 2023/24 no futebol feminino...