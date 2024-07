Agente vai à Itália e tenta liberação de Matheus Henrique para o Cruzeiro

Empresário Fábio Mello viaja ao país europeu para trazer o meio-campista à Toca da Raposa II

O empresário de Matheus Henrique, Fábio Mello, viaja à Itália na noite desta quarta-feira (19) para tentar a liberação do meio-campista para o Cruzeiro, como soube a GOAL. A informação sobre a ida do agente foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio.

O agente conversará com o Sassuolo, da Itália, a fim de acertar a saída do volante de 26 anos no mercado da bola. Ele tenta a liberação do clube desde o fim da temporada local, mas ainda não havia recebido uma resposta, seja positiva ou negativa.

Já há um acordo verbal entre Cruzeiro e Matheus Henrique. O jogador deu sinal positivo para uma transferência ao futebol mineiro nesta janela de transferências e está confiante no projeto apresentado pelo CEO do futebol do clube, Alexandre Mattos.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!