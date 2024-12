Acabou a lua de mel? Como o Barcelona passou de sensação da Europa a ver liderança de LaLiga ameaçada pelo Real Madrid

Blaugranas abriram nove pontos após vencerem El Clasico, mas vantagem caiu para apenas um ponto, com um jogo a mais que os Merengues

Em 26 de outubro, Lamine Yamal admitiu que ele e seus companheiros de equipe do Barcelona se consideravam "o melhor time do mundo". Pode-se facilmente entender por quê. Na época de sua declaração, Yamal estava dentro do Santiago Bernabéu, onde o Barça acabara de derrotar o Real Madrid por 4 a 0 - apenas três dias após bater o Bayern de Munique por 4 a 1 no Montjuic.

Havia uma crença na equipe de Hansi Flick: nenhum time na Europa estava jogando com tamanha autoconfiança. "Provamos que podemos vencer qualquer um," Yamal disse orgulhosamente.

Isso ainda é verdade, mas, no momento, o Barça também parece capaz de perder para qualquer um. Depois de abrir nove pontos sobre o Real Madrid ao vencer o rival Espanyol na semana após El Clasico, a vantagem na liderança dos Blaugranas caiu para um ponto após uma sequência de resultados ruins contra equipes de meio de tabela.

Então, a bolha do Barça estourou? A lua de mel de Flick na Catalunha acabou? Ou é apenas uma oscilação momentânea dos Blaugranas?