A Maldição do Gato é real? Os momentos que abalaram a seleção brasileira desde então

Protagonizado por recordes negativos, atual péssimo momento da seleção brasileira pode ter 'explicação' curiosa; entenda

A seleção brasileira não vive uma das suas melhores fases. Fato é, na verdade, que este talvez seja um dos piores momentos do futebol do Brasil na última década, desde a derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014. Mas, se o consenso geral era de que faltava qualidade e competência para bater de frente com os alemães naquela inesquecível tarde no Mineirão, há quem diga que os motivos por trás desta atual fase ruim sejam mais 'místicos'.

Faz quase um ano, mas o dia 7 de dezembro de 2022 ficou marcado para vários torcedores. Durante uma coletiva de Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, logo após uma sessão de treinos sob comando do técnico Tite em preparação para as quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, contra a Croácia, um gato se 'empossou' da bancada e precisou ser retirado pelo, à época, assessor de comunicação da CBF, Vinicius Rodrigues. O episódio gerou risadas na sala de imprensa naquele momento, mas depois virou alvo de críticas por parte do público, que alegou maus-tratos contra o felino.

E ali começava, senhoras e senhores, a dita 'Maldição do Gato'. Abaixo, a GOAL te conta um pouco mais sobre os 'motivos' que levaram à criação da tese...

