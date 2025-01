Copa do Brasil

A GOAL prepara uma seleta lista dos principais nomes na história do Tricolor nos últimos 25 anos

O São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil. Campeão de tudo o que disputou, a história do Tricolor é recheada de títulos, sendo que alguns dos mais importantes da história do clube vieram nos últimos 25 anos.

E se há títulos e conquistas importantes, é claro que não faltam personagens e figuras históricas, responsáveis por levar o nome do clube à glória.

Abaixo, a GOAL celebra uma lista dos 25 maiores jogadores do São Paulo no século XXI!