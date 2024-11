Rúben Amorim, que está de partida para o United não é mais opção, mas ainda há diversos candidatos disponíveis para suceder o vitorioso técnico

Até algumas semanas atrás, o jogo entre Manchester City e Sporting desta terça-feira (05) parecia simbolizar uma possível troca de comando: Ruben Amorim surgia como um forte candidato a substituir Pep Guardiola, caso o catalão decida encerrar sua impressionante passagem de nove anos no Etihad Stadium no final da temporada. O City já havia até contratado Hugo Viana, do Sporting, para suceder Txiki Begiristain como diretor de futebol, e Amorim parecia o sucessor natural de Guardiola.

Mas em vez de trabalharem juntos em uma passagem de bastão, Amorim e Guardiola estão agora prestes a se tornar inimigos, figurando nos lados opostos de Manchester. O duelo pela quarta rodada da fase de liga da Champions League ofereceu uma prévia empolgante dos próximos Derbies de Manchester, em dezembro e abril, com Amorim levando a melhor ao vencer Guardiola por 4 a 1, resultado que mostrou as credenciais do novo técnico português para aqueles que não conheciam seu trabalho.

Guardiola deixou o City em expectativa desde que entrou no último ano de seu contrato, não fazendo declarações claras sobre seu futuro enquanto também não descarta a possibilidade de ficar por mais um ou dois anos. O City insistiu que nunca demonstrou interesse genuíno em contratar Amorim, pois seu estilo de jogo não coincide com a visão do clube. No entanto, o momento da saída de Amorim do Sporting para assumir o comando do United é interessante.

O técnico de 39 anos afirmou que seu desejo era deixar o Sporting no final da temporada, mas que o United disse a ele que era "agora ou nunca". Por que ele arriscaria esperar uma proposta do City para a próxima temporada, apenas para descobrir que Guardiola pretendia prolongar seu contrato? Afinal, Guardiola e o City anunciaram suas duas últimas renovações de contrato durante Datas FIFA de novembro, que está se aproximando.

Talvez nunca saibamos se o City realmente já conversou com Amorim. O que sabemos é que um dos melhores jovens treinadores da Europa, que superou o próprio Guardiola no duelo que marcou sua última noite de Champions à frente do Sporting, agora está completamente fora de cogitação e as opções do City para substituir Pep, seja no final desta temporada ou em 2026, foram reduzidas.

Mas quais treinadores ainda estão na disputa para eventualmente assumir o comando do City? GOAL analisa os 12 candidatos favorios ao cargo...