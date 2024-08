Mais de 100 milhões! O valor que o Flamengo receberia com venda de Vinícius Júnior do Real Madrid para Arábia Saudita

Rubro-Negro poderia receber quantia enorme caso concretizada a transferência de Vini Jr ao Al Ahli

Uma possível transferência com valores ainda não vistos no futebol chocou o mundo da bola. Vinícius Júnior, atual campeão da Champions League com o Real Madrid e forte candidato ao prêmio da Bola de Ouro deste ano, recebeu uma proposta de um bilhão de euros (R$ 6 bilhões) do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita para disputar a Saudi Pro League pelas próximas cinco temporadas.

Seu destino seria o Al Ahli, que já tem nomes conhecidos no elenco, como Riyad Mahrez, Franck Kessié e Roberto Firmino. Vini chegaria para ser não apenas a estrela do time, mas o principal embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será na Arábia.

Caso a negociação fosse concretizada, o Flamengo, por ter revelado o garoto, receberia uma quantia enorme, que ultrapassa valores de vendas diretas de diversos jogadores. Veja abaixo quanto exatamente e o motivo pelo qual o Rubro-Negro receberia mais de R$ 100 milhões com a transferência.

