Apostar na Eurocopa na Superbet: Confira bônus e aposta grátis

A Superbet conta com apostas Eurocopa e ofertas especiais para a competição.

Nesse sentido, apresentaremos alguns dos principais tipos de apostas disponíveis e dicas para apostar. Ademais, a casa busca oferecer uma boa experiência de jogo na Eurocopa, que é a vitrine do talento futebolístico europeu.

Afinal, a Superbet é super focada no futebol, sendo patrocinadora de alguns clubes brasileiros famosos, como São Paulo e Fluminense. Para abrir uma conta na plataforma, use o código bônus Superbet. A casa está entre os melhores sites de apostas Eurocopa.

Promoções da Superbet para a Eurocopa

Um dos fatores que influencia na escolha de uma casa de apostas é o bônus de boas-vindas. A oferta da Superbet consiste num bônus de 100% no primeiro depósito até R$500, com valor mínimo de R$50.

Além dessa oferta, existem outras promoções que você pode usar nas apostas Eurocopa. A oferta em detaque é de aposta grátis na Eurocopa. Aposte ao menos R$ 10 no mercado de Vencedor da Eurocopa. O apostador recebe uma Aposta Grátis do valor apostado até R$ 50 para usar em seu esporte favorito, se a seleção escolhida não passar da fase de grupos.

Dessa forma, confira no site oficial os Termos e Condições das promoções que quer utilizar antes de fazer apostas Eurocopa.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

As apostas Eurocopa são uma forma de se envolver ainda mais com a competição, que é uma das maiores do mundo. Sendo assim, a Superbet tem diversos mercados para proporcionar uma dose extra de adrenalina durante as partidas. A seguir destacamos alguns dos tipos de apostas mais comuns encontrados no site.

Resultado Final

Sem dúvidas o mercado de apostas Eurocopa mais popular de todos, visto que sempre aparece destacado nas páginas das casas. Em suma, os palpites compreendem uma de três possibilidades, que são vitória do time 1, vitória do time 2 e empate.

Chance Dupla

Para as apostas com Dupla Chance cada palpite inclui 2 dos resultados possíveis que foram apresentados no mercado anterior. Ou seja, vitória do time 1 ou empate, vitória do time 2 ou empate e vitória de um dos times. Na Superbet as opções aparecem como 1X, X2 e 12, mas basta passar o cursor para saber o que significa.

Ambas as equipes marcam

Em contraste aos 2 primeiros tipos de apostas, este não é influenciado pelo resultado final da partida. Isso porque o mercado considera apenas os gols marcados pelas equipes. Assim, basta que você dê um palpite prevendo se ambos os times marcarão pelo menos um gol ou não.

Próximo gol (1º gol)

Para os palpites Eurocopa nesse mercado, os apostadores devem supor qual dos times marcará o primeiro gol da partida. Assim, parece normal pensar que o time favorito fará o primeiro gol, porém nem sempre pode ser o caso. É importante analisar bem as equipes, conhecendo suas forças de ataque e defesa.

Eurocopa Superbet: Dicas para Fazer Apostas

Para ter sucesso nas suas apostas Eurocopa é essencial agir com estratégia e controlar as emoções. Nesse sentido, separamos algumas dicas que podem ajudar os apostadores iniciantes a tomar decisões mais precisas nos palpites Eurocopa.

Pesquise sobre os times

Se você quer apostar na Eurocopa acompanhe notícias esportivas sobre a situação do campeonato e as seleções participantes. Mantenha-se informado e aprenda sobre o impacto de lesões e suspensões de jogadores chave, histórico de confrontos diretos, desempenho recentes, etc. Todos esses detalhes podem fazer diferença nas suas apostas Eurocopa.

Gerencie sua banca

Defina um orçamento para suas apostas, ou seja, uma quantia máxima que pode ser apostada sem te comprometer. Todavia, aposte apenas uma pequena fração da sua banca de cada vez e defina limites. Por fim, siga as regras definidas de maneira rigorosa e não seja levado pela emoção, mesmo que não esteja ganhando.

Tente diferentes mercados de apostas

Conheça as regras dos diferentes mercados de apostas Eurocopa disponíveis e utilize-os sabiamente. Ou seja, não coloque grandes valores num único tipo de aposta, é melhor diversificar os palpites para diminuir os riscos. Da mesma forma, evite apostas múltiplas muito grandes.

Registre e acompanhe as suas apostas

Crie um registro de todas as suas apostas Eurocopa, incluindo detalhes como o mercado selecionado, odds e resultados. Assim, você poderá analisar seu desempenho ao longo do tempo e identificar possíveis formas de melhorar sua estratégia de jogo.

Como se cadastrar na Superbet

Primeiramente acesse o site da Superbet e clique em registre-se no canto da página. A primeira parte do formulário pede para informar a data de nascimento e CPF. Depois de clicar em continuar seu nome será preenchido automaticamente e você deverá adicionar o endereço e um telefone.

Depois de continuar para o último passo deverá informar seu e-mail, nome de usuário e senha. Além disso, você deve ler os Termos e Condições além do Aviso de Privacidade da casa antes de aceitá-los. Caso esteja de acordo e seja maior de 18 anos, pode criar uma conta.