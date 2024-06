Apostar na Copa América na Superbet: Confira bônus e sorteios

Quer apostar na Copa América na Superbet? Veja bônus especiais, sorteios e demais ações para apostar.

Com mercados pré-jogo, ao vivo e de longo prazo, a casa de apostas traz uma das maiores variedades para quem quer fazer palpites nessa competição.

Dessa forma, se quiser apostar na Copa América, não faltarão oportunidades e mercados na Superbet, que está na lista de mehores sites de apostas Copa América. Para abrir uma conta na casa de apostas, há um código bônus Superbet.

Promoções da Superbet para a Copa América

A Superbet possui uma página completa de promoções para os fãs de esportes. Confira as opções:

Bônus de boas-vindas: 100% do primeiro depósito até R$500.

Super Sorte: Concorra até R$50 mil em prêmios

Super Múltiplas: Aposte cumulativamente no mínimo R$100 em Apostas Múltiplas e ganhe uma aposta grátis de R$30.

Desafios do Super Social: Ganhe pontos ao compartilhar apostas

Válido para quem depositar R$ 50 após o cadastro, este bônus pode ser usado em cotações 1.6 ou superiores. A operadora tem, ainda, opções como o Superplacar, com ganhos antecipados no mercado de resultado final. Verifique todas as informações no site oficial da empresa.

Principais mercados de aposta na Copa América

A Superbet é empresa de apostas com catálogo diversificado, oferecendo mercados em dezenas de esportes diferentes. No entanto, não há como negar que o futebol é o grande foco da plataforma, contando com o maior número de opções, seja ao vivo ou a longo prazo.

Para quem planeja apostar na Copa América na Superbet, os mercados são muito atraentes. Há como optar por palpites tradicionais, como 1x2, ou arriscar apostando a longo prazo no artilheiro da competição.

Diante dessa variedade, nossa equipe selecionou algumas opções que podem chamar bastante sua atenção. Veja, a seguir, os mercados mais populares e entenda como eles funcionam para o torneio intercontinental.

Finalista do torneio

A Superbet traz um mercado para aqueles que não querem apostar em quem será o campeão, mas acredita que um time chegará à final. Para aqueles que desejam assistir a uma partida Brasil x Argentina, por exemplo, este mercado é muito útil. Afinal, as duas seleções estão em lados opostos nas chaves, se encontrando apenas na grande final.

Melhor Artilheiro (incl. prorrogação)

Com jogadores como Messi, Vinícius Jr. e Darwin Nunez, a Copa América tem o potencial de ser o palco do gol mais bonito do ano. Os melhores atacantes das Américas estarão em campo, buscando deixar sua marca.

E no mercado de melhor artilheiro, pode palpitar em quem balançará mais as redes durante o torneio, contando também os gols da prorrogação. Não são contados, entretanto, os gols na disputa de pênaltis, portanto, fique atento a esse detalhe ao palpitar.

Resultado Final

O 1x2, ou Resultado Final, é o mercado mais simples e direto de qualquer partida, o que o torna atraente para iniciantes. Ele consiste em apostar em como o tempo regulamentar da partida acabará: no empate ou na vitória de uma das equipes.

Nas apostas pré-jogo, pode encontrar algumas opções de Superplacar, que paga o seu palpite antecipadamente se a equipe selecionada abrir 2 gols de vantagem.

Chance Dupla

A chance dupla é parecida com o Resultado Final. No entanto, ao invés de apostar em um único resultado, apostará em dois: a vitória do time selecionado e o empate. Se um dos eventos acontecer, o seu palpite será considerado “ganho” e receberá os possíveis retornos.

Número exato de gols

Alguns apostadores experientes gostam de apostar no número exato de gols na partida. Nele, não importa qual o placar individual, apenas a soma de gols marcados no tempo regulamentar. É um mercado mais arriscado, devido a precisão do palpite, mas que oferece odds mais altos que a chance dupla e o Resultado Final.

Copa America Superbet: Dicas para Fazer Apostas

Fazer apostas na Copa América Superbet é um processo que exige mais do que o simples conhecimento esportivo. Saber os detalhes sobre os mercados oferecidos na plataforma e controlar o seu orçamento é essencial.

Como as apostas são uma fonte de entretenimento, não é possível garantir retorno para os seus palpites. No entanto, há algumas coisas que podem ser feitas para melhorar suas chances de acerto. A seguir, trouxemos boas dicas para sua experiência.

Trace estratégias para os times em campo: cada seleção traz os melhores jogadores do país para a competição. Veja o desempenho recente deles e faça seus palpites de acordo com a performance dos times nos amistosos.

cada seleção traz os melhores jogadores do país para a competição. Veja o desempenho recente deles e faça seus palpites de acordo com a performance dos times nos amistosos. Ative os bônus de boas-vindas e promoções: Os novos apostadores da operadora podem receber bônus no primeiro depósito, enquanto alguns mercados contam com ganhos antecipados. Verifique as promoções na operadora e entenda quais podem ser úteis para seus palpites Copa América.

Os novos apostadores da operadora podem receber bônus no primeiro depósito, enquanto alguns mercados contam com ganhos antecipados. Verifique as promoções na operadora e entenda quais podem ser úteis para seus palpites Copa América. Estabeleça um orçamento para a sua banca e respeite seus limites: as apostas online envolvem dinheiro real e, portanto, não deve gastar mais do que está disposto a perder. Respeite sua banca e use das ferramentas de autocontrole da Superbet, se necessário. Jogue com responsabilidade.

Como se cadastrar na Superbet

A casa de apostas Superbet foi feita pensando em promover a boa experiência para os brasileiros. Com isso, aceita maiores de 18 anos através de um cadastro super simples.

A seguir, você encontrará um passo a passo de como criar sua conta na operadora. Nosso guia é válido tanto para o site no celular como no computador.