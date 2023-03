Rivalo Brasil: Bônus e dicas sobre a casa de apostas

Confira a análise completa sobre a Rivalo Brasil com ofertas e dicas para aproveitar o melhor da casa de apostas

Rivalo Brasil: Saiba tudo sobre a casa de apostas

Vale a pena apostar na Rivalo Brasil? A casa de apostas está chamando cada vez mais atenção, já que cobre os principais campeonatos do mundo esportivo.

Assim, analisamos a plataforma para saber quais são suas principais qualidades. Nosso review falará sobre o bônus de boas vindas, odds, mercados de apostas, recursos extras e muito mais.

Rivalo Brasil Nossa avaliação 5/5 Oferta de boas-vindas 3.5 Mercados 4.5 Odds 5 Streaming Não possui Aplicativo Não possui Opções de Pagamento 4.8 Atendimento ao Cliente 5 Nota Geral 4.5

Bônus de boas-vindas: nota 3.5/5

Novos jogadores da Rivalo Apostas provavelmente buscam um bônus de boas vindas. Já que essa promoção é comum no segmento de apostas. Todavia, notamos que há uma questão a ser esclarecida sobre a Rivalo: ela não possui bônus para novos apostadores, mas você pode aumentar os seus ganhos em até 25%.

Atualmente, a Rivalo apostas oferece a promoção Combi Boost e não é necessário código bônus para ativá-la. Basta que o apostador faça seleções em apostas combinadas e as odds aumentadas serão adicionadas ao Bilhete de Apostas, sem necessidade de um código promocional e podem chegar a até 25%.

Os ganhos potenciais serão creditados de forma automática, assim que o resultado for liquidado. Então, diferentemente dos bônus de boas-vindas de depósito ou mesmo de créditos de aposta, não há requisitos de apostas a cumprir. Além disso, não é necessário informar nenhum tipo de código de bónus para a ativação da promoção.

Se você quer apostar numa casa com uma oferta de boas-vindas, consulte nosso artigo sobre o código bônus bet365.

Como fazer o cadastro na Rivalo apostas?

Para fazer apostas esportivas na Rivalo, é preciso fazer um cadastro com seus dados pessoais. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site da Rivalo pelo navegador do seu PC ou celular; Em seguida, clique no botão laranja escrito “Cadastre-se” para iniciar o cadastro da conta; O site irá requisitar as seguintes informações: e-mail e senha. Outros dados devem ser inseridos após a conta ser criada, como CPF, nome, endereço, etc.; Leia os Termos e Condições para ter certeza que você preenche todas as regras para fazer apostas na Rivalo; Finalize seu cadastro da conta na Rivalo Brasil.

Como não há um bônus de boas vindas da Rivalo, os apostadores podem fazer depósitos e apostas na conta sem problemas. Ou seja, não há requisito a ser cumprido nos primeiros usos após o cadastro.

Termos e Condições gerais Rivalo

Para aproveitar todos os produtos e serviços da plataforma, é essencial conhecer os Termos e Condições (T&C).

Portanto, não só os apostadores iniciantes devem ficar por dentro dos T&C, como os clientes registrados há algum tempo na plataforma. Então, confira abaixo as principais regras da casa de apostas:

A fim de se registrar, é preciso ter 18 anos de idade ou mais;

A conta de jogador deverá ser usada para fins pessoais;

O apostador deverá ser o titular da conta de jogador e dos meios de pagamento;

É proibido vender ou transferir a conta para outro jogador.

Com o intuito de conhecer na íntegra todos os Termos e Condições (T&C) da plataforma de apostas esportivas, visite o site. Assim, você poderá conhecer todas as regras da operadora.

Ofertas Rivalos

Apesar da Rivalo Brasil não oferecer bônus de boas vindas, a operadora possui uma seção de promoções no site. Dessa maneira, a casa de apostas disponibiliza algumas outras promoções para quem já fez cadastro da conta, que são as seguintes:

Aposta Grátis: a Rivalo disponibiliza aposta gratuita para o jogador no valor de R$75. Para receber a oferta, o jogador deve apostar pelo menos R$25 semanalmente, seja em 5 apostas simples com o mercado “Vai marcar durante o jogo” ou em 3 apostas combinadas com o mesmo mercado;

Combi Boost: para quem aposta na Rivalo Brasil e é entusiasta de apostas combinadas, o site oferece uma promoção para turbinar as odds. A regra é bem flexível: quanto mais mercados adicionar na seleção, maior será o aumento dos ganhos;

Também, outros programas podiam ser interessantes para os jogadores. Por exemplo, cashback ou programas de pontos.

VISITE RIVALO

Mercados/Esportes disponíveis: nota 4.5/5

Um site de apostas precisa ser bom naquilo que ele tem de mais importante: os mercados de apostas esportivas. Ou seja, os tipos de palpites que podem ser feitos por lá.

Para avaliar isso, separamos os testes em diferentes parâmetros. Começamos pelo catálogo de esportes disponíveis. Ou seja, quantas categorias dá para apostar na Rivalo Brasil.

Vimos que a empresa é focada nos esportes mais tradicionais. Osprincipais estão lá, com sessões para o futebol, tênis, boxe e MMA, por exemplo. Nesse quesito, a maioria dos apostadores vão encontrar seu esporte favorito por lá, com exceção de segmentos muito diferentes.

Também, analisamos a quantidade de campeonatos e torneios disponíveis. Em cada esporte, a Rivalo disponibiliza mercados para as maiores competições do momento.

Por exemplo, no futebol, há as grandes ligas nacionais. No basquete, há a NBA. No tênis, torneios masculinos e femininos. E assim por diante.

Dessa forma, também analisamos de forma mais profunda os esportes que consideramos importantes. Confira abaixo como a Rivalo oferece cada um deles.

Futebol

Futebol é algo que a Rivalo Brasil oferece com qualidade. Afinal, tendo Cafu como representante da marca, isso era esperado.

Falando sobre o catálogo para torneios nacionais, a empresa nos surpreendeu com a quantidade de estaduais cobertos. Por exemplo, é possível apostar na série B do Cearense ou até na série A3 do Paulista.

Também há outros torneios fora do eixo principal. São eventos como a Copa Verde, Taça do Nordeste, Brasileirão Sub-20 e assim por diante. Tais competições possuem milhares de fãs e muitos buscam mercados para fazer palpites, encontrando em poucos sites.

O mesmo pode ser dito dos campeonatos internacionais. Indo além de Champions, La Liga e outros torneios da elite, ainda há muitas divisões de acesso e até torneios amadores.

Por fim, quem está buscando algo ainda mais diferente, a Rivalo cobre algumas ligas nacionais asiáticas, da Oceania e da África. São torneios interessantes para quem prefere apostar de madrugada.

Basquete

Indo direto ao ponto, o basquete hoje em dia tem um público muito concentrado em uma liga: a NBA. A liga americana é um dos torneios mais famosos do planeta, com bilhões de espectadores anualmente.

Com isso, ao avaliarmos como a Rivalo oferece apostas em basquete, vimos que ela cobre todas as fases do campeonato. Ainda, permite fazer apostas esportivas tanto no pré-jogo, quanto no ao vivo.

E nas outras ligas? No Brasil, a Rivalo cobre a NBB. Apesar de outros campeonatos também serem disputados por aqui, a NBB é o principal e será suficiente para grande parte dos fãs.

Já no basquete europeu, há mercados para dezenas de países. Isso inclui aqueles onde o esporte é mais popular, como os do leste europeu e a Espanha. Também há a famosa EuroLeague.

Tênis

Para cobrir tênis com qualidade, qualquer site de apostas esportivas deve dividir sua atenção entre torneios masculinos e femininos. Mais precisamente, é preciso oferecer opções para as competições organizadas pela ATP e pela WTA.

Assim, a Rivalo oferece os campeonatos considerados “indispensáveis”. Ou seja, os Abertos da Inglaterra, França, EUA e da Austrália, também chamados de “Grand Slam”.

Os outros torneios de mais relevância estão por lá. Isso inclui algumas copas, Abertos de outros países e grande parte das competições ITF.

Com isso, vimos que o catálogo da Rivalo é bem completo, possibilitando apostar em praticamente todo o ranking de tenistas. Ainda, algumas competições são disponibilizadas com uma boa cobertura ao vivo, mesmo em horários pouco usuais.

Como adendo, a empresa também oferece mercados para o tênis de mesa. Apesar de não tão popular quanto seu “irmão mais velho”, o esporte possui boas oportunidades de palpites. Com isso, é possível variar bastante as apostas esportivas feitas por lá.

Vôlei

O vôlei pode não ser o esporte favorito de grande parte dos brasileiros, mas está entre os mais assistidos. Por isso, incluímos ele em nossa análise da Rivalo.

Como o Brasil tem um cenário promissor na categoria, achamos interessante que a plataforma cubra o esporte. Todavia, durante nossa análise, notamos que o site não oferece mercados para torneios nacionais. Isso é algo que deve ser melhorado no futuro.

Agora, para outros países, há realmente uma grande variedade. Tanto o vôlei da América do Sul como o Europeu estão presentes em peso na Rivalo.

Também, os torneios internacionais estão disponíveis por lá, seja nas modalidades masculinas ou femininas. Isso é um ponto importante, já que muitos apostadores são entusiastas da seleção brasileira de vôlei.

E se o jogador quiser outro leque de opções, dá para explorar as competições de vôlei de praia. Eles não só estão disponíveis no modo pré-jogo, mas também com apostas esportivas ao vivo.

Futebol Americano

Aqui, vamos ser sinceros: focamos nossa análise na NFL. Mesmo que outros campeonatos sejam relevantes, sabemos que o contexto brasileiro é muito voltado para a National Football League.

Com isso, percebemos que a Rivalo cobre todas as conferências americanas, com os jogos lá do início da temporada disponíveis. Já o Super Bowl está disponível com muitos mercados. Sendo um dos maiores eventos esportivos do ano, a Rivalo ganhou pontos em nossa review por esse nível elevado de qualidade.

Ainda, a casa nos surpreendeu por cobrir algumas outras competições alternativas, como o futebol americano universitário. Com isso, mesmo na pausa entre temporadas da NFL, ainda dá para fazer apostas esportivas em futebol americano.

Para quem é entusiasta mais “avançado”, ainda permite acompanhar nomes de jogadores que vão despontar na liga principal. Todavia, sentimos falta de palpites no draft.

MMA

Por fim, apesar de não ter a mesma fama que tinha há alguns anos, o MMA ainda é muito popular tanto no Brasil quanto no mundo. Seu principal campeonato é o UFC, que praticamente dominou a categoria.

Assim, a Rivalo cobre todos os eventos do Ultimate Fight Championship, com mercados para cada uma das lutas. Dá para apostar em todos os pesos, mas com algumas diferenças.

No caso das lutas principais, é possível fazer palpites mais diversificados. Por exemplo, quantos rounds vai ter, qual golpe vai encerrar o embate ou até como o evento vai terminar.

Já nas lutas de menor relevância o foco é no mercado 1x2. Isso não é um ponto negativo, mas é uma observação válida para quem é fã do esporte.

Além do UFC, a Rivalo também permite apostar no Bellator. A competição é conhecia por reunir tanto lutadores promissores que estão iniciando na elite do MMA, como grandes atletas próximos da aposentadoria.

Odds da Rivalo - nota 5/5

Após avaliar o catálogo de esportes da empresa, fizemos testes para saber se as odds da Rivalo são interessantes. Quais testes são esses?

Para sermos justos com a Rivalo, precisamos analisar as odds da forma mais imparcial possível. Nesse sentido, é impossível conferir todos os mercados, já que são centenas de milhares.

Por isso, focamos nos grandes jogos. Partidas da Champions League, principais lutas do UFC, decisões de tênis e assim por diante.

Nesses eventos, registramos as principais odds e conferimos se elas compensam o risco. Em outras palavras, buscamos saber se o retorno é condizente com a probabilidade do palpite ser vitorioso.

Abaixo, confira nossas conclusões. Lembrando que algumas odds podem não seguir o que afirmamos, já que há muita variação dentro da plataforma.

Mercados de apostas esportivas

A Rivalo permite fazer dezenas de palpites diferentes em um único evento. Começando pelos mais tradicionais, dá para indicar quem vai vencer de diferentes maneiras. Isso inclui opções estilo 1x2, handicaps, dupla chance e assim por diante.

Com isso, ela se mostrou uma boa operadora para as opções mais tradicionais. Inclusive, esses palpites estão disponíveis até nos eventos menos badalados, o que é interessante para apostadores mais avançados.

E os mercados fora do padrão? Eles estão presentes nos jogos mais chamativos. Por exemplo, ao apostar no Brasileirão, dá para fazer seleções nos mais distintos resultados.

Isso inclui número de escanteios, faltas, cartões, impedimentos, expulsões… Tais palpites costumam ter odd elevadas, já que são bem mais arriscados.

Para quem busca ir além, ainda dá para fazer combinações na Rivalo. Ou seja, escolher mais de um palpite no mesmo bilhete, quando forem compatíveis entre si.

Isso realmente faz diferença nos retornos finais, já que cada seleção multiplica as odds. Por exemplo, 3 mercados pagando 4.00 sozinhos vão retornar 64.00 o valor da aposta.

Odds

Como falamos anteriormente, calculamos como são as odds dos principais mercados. Vimos que há algumas opções bem interessantes. Na maioria, o jogador consegue compensar o possível retorno com a chance de derrota.

Já em outros, pode ser necessário usar estratégias para conseguir manter a rentabilidade na Rivalo. Por exemplo, combinar as apostas online múltiplas com a já citada oferta “Combi boost”.

Cash Out

Cash out é um recurso cada vez mais utilizado pelos apostadores, até mesmo por aqueles que estão iniciando. Ele permite suspender sua aposta e aceitar um valor por ela. Esse valor será creditado mesmo que a aposta não seja vitoriosa.

Pela Rivalo, o cash out está disponível conforme as ofertas da plataforma. Em nossos testes, notamos que grande parte dos mercados possuem tal disponibilidade.

Além disso, dá para configurar a aceitação automática do valor oferecido. Entretanto, o apostador deve ter atenção com isso. Por ser um valor “garantido”, costuma ser bem menor que o retorno original do palpite.

Apostas premium Rivalo

Finalizando nossa análise das odds nas apostas online da Rivalo, uma categoria especial nos chamou atenção: as apostas premium. São mercados com cotações elevadas pela própria Rivalo.

Por exemplo, se um palpite pagaria 2.00 normalmente, a Rivalo eleva o retorno para 2.40. Claro, esse é um valor hipotético.

Tais opções são interessantes por não ficarem em mercados absurdamente arriscados. Na verdade, a maioria são apostas 1x2 em eventos bem chamativos, como jogos da Champions.

Streaming e apostas ao vivo na Rivalo

É fã de apostas ao vivo? Para uma casa de apostas online se destacar nesse tipo de palpite, precisa de 2 coisas: recursos extras e odds dinâmicas. Será que a Rivalo possui tais características? Vamos responder nos próximos tópicos.

Cobertura ao vivo

Sabe o que falamos sobre a quantidade de esportes, campeonatos e jogos que a Rivalo possui em seu catálogo? Os mercados ao vivo também seguem esses termos, com opções para os principais eventos da atualidade.

Por ser bem similar nesse aspecto, vamos pular para uma parte mais importante: as odds. Na plataforma, vimos que elas acompanham rapidamente o que está ocorrendo na partida.

Em outras palavras, os mercados mudam totalmente conforme um time ou atleta tem a vantagem. Por exemplo, se um gol for marcado, você verá uma seta no canto que as odds para a vitória adversária subiram, enquanto as odds para o goleador diminuíram.

Isso é de suma importância nessa categoria, já que são essas mudanças que resultam em boas oportunidades. Por isso, a Rivalo foi bem nesse ponto da análise.

Streaming

Por enquanto, não dá para usar streaming dentro da Rivalo. Caso isso mude futuramente, avaliaremos como a função é oferecida. Assim, é importante já ter consciência disso caso vá fazer aposta por lá.

Outros recursos

A Rivalo possui ferramentas de dados e estatísticas dentro do padrão do segmento de aposta ao vivo. Com isso, é possível ver simulações do campo, linha do tempo, tabela atualizada do torneio e outras informações.

O recurso é gratuito e pode ser acessado mesmo sem ter uma conta por lá. Com isso, é acessível até para quem não está apostando.

Aplicativo Rivalo

A Rivalo não possui aplicativo para nenhum sistema mobile. Isso inclui dispositivos Android e iOS.

Entretanto, quem quer fazer apostas online pelo seu celular ou tablet ainda poderá fazer, já que o site pode ser acessado por tais aparelhos. Basta entrar na plataforma usando o navegador, como é feito no computador.

A grande diferença é que o serviço inteiro se adapta para o ambiente mobile. Mercados, pagamentos, promoções e até o atendimento ao cliente são intuitivos e fáceis de usar pelo touchscreen. Dá até para fazer o cadastro seguindo o mesmo passo a passo.

Claro, a falta de um app faz com que certos recursos extras não estejam presentes. Mas isso pode ser compensado usando um bom navegador e fazendo um passo a passo para criar atalhos.

Métodos de pagamento: nota 4.8/5

A Rivalo possui diversos métodos de saque e depósito. Na nossa análise, entendemos que alguns fatores são importantes. O primeiro são os próprios métodos disponíveis.

Nesse sentido, encontramos o seguinte:

Pix - depósito e saque;

Transferência Bancária - depósito e saque;

Boleto Bancário - apenas depósito;

Carteiras digitais - depósito e saque;

Cartões de crédito - apenas depósito.

Esses métodos são bem variados, o que é um bom parâmetro para quem deseja apostar. Afinal, se torna simples colocar ou retirar saldo na Rivalo.

Também avaliamos os valores mínimos, buscando saber se é acessível fazer aposta pela Rivalo. Vimos que, pelo Pix, dá para depositar a partir de R$18. É um valor baixo e não exige muitos recursos do apostador que acabou de fazer o cadastro.

Já o saque é um pouco mais alto: começa em R$100. Já o tempo de processamento varia conforme a forma de transferência escolhida, mas o passo a passo é o mesmo.

Atendimento ao Cliente - nota 5/5

O suporte a quem possui cadastro na Rivalo foca em dois canais distintos. São os seguintes:

Chat ao vivo;

E-mail.

O chat está disponível 24 horas, em todos os dias da semana. Como as respostas são em português e dá para acessar pelo próprio site da Rivalo, é o principal e melhor modo de atendimento para quem tem cadastro.

Já o e-mail demora um pouco mais para ser respondido. Todavia, como não depende da plataforma para funcionar, é uma alternativa caso não consiga usar o chat ou entrar no site.

Caso queira saber sobre o passo a passo para usar a plataforma, também há as perguntas frequentes e o bot. São formas úteis de tirar dúvidas básicas.

Nossa opinião - nota final 4.5/5

A Rivalo é um site de apostas online bem interessante. O serviço cobre os principais mercados esportivos, principalmente de futebol. Também possui uma boa cobertura ao vivo e funciona bem nos smartphones.