Prévia de apostas do Grupo B do Mundial de Clubes: Atlético ou no PSG?

A Copa do Mundo de Clubes começará em breve, com alguns dos melhores times do futebol mundial competindo entre si nos EUA.

Vencedor no Grupo B Odds na KTO PSG 1.75 Atlético de Madrid 2.50 Botafogo 10.00 Seattle Sounders 20.00

Analisamos o Grupo B, onde o PSG busca seu quarto troféu. No entanto, o Atlético de Madrid pode ser a aposta de valor na fase de grupos.

Odds sujeitas a alteração. Última atualização dia 13/06, às 10h40.

Uma visão rápida do Grupo B

Este grupo conta com equipes da França, Espanha, Brasil e América, cada uma com diferentes níveis de sucesso. O PSG dominou a Ligue 1 por anos e agora é campeão da Europa, enquanto o Atlético conquistou troféus nacionais e internacionais. O Botafogo é o atual campeão da Copa Libertadores e os Sounders venceram a Copa dos Campeões em 2022.

Agora, eles se preparam para competir pelos Estados Unidos enquanto este torneio de 32 times começa. No entanto, quais duas equipes avançarão do grupo para a fase de mata-mata?

Paris Saint-Germain

Eles são, sem dúvida, os favoritos no Grupo B. Tendo vencido a Ligue 1, a Coupe de France e a Liga dos Campeões, o PSG espera ir até o final. Eles têm muito talento e força, e estão cheios de confiança.

Os parisienses perderam pouquíssimos jogos importantes nesta temporada e também têm sido entretidos. Além disso, eles possuem várias opções ofensivas, incluindo Ousmane Dembele, Désiré Doué e Bradley Barcola. Portanto, todas as defesas na competição estarão atentas a eles. Além disso, seus laterais são uma verdadeira ameaça.

Os homens de Luis Enrique já conquistaram a Europa, e não há razão para que não possam fazer o mesmo no palco intercontinental. No entanto, dado o recente calendário, eles podem pegar leve nos grupos e guardar suas melhores performances para mais tarde. Seria uma grande surpresa se eles não terminassem entre os dois primeiros.

Atlético de Madrid

O Atlético pode ter terminado sua campanha na La Liga atrás do Real Madrid e do Barcelona, mas ainda teve alguns momentos significativos. Como sempre, um Diego Simeone motivado é difícil de bater, e em um palco internacional, eles vão querer se provar. Além disso, os espanhóis estarão bem descansados.

Julián Álvarez tem sido o homem principal na frente do gol, tendo alcançado um total impressionante de 29 gols em todas as competições. No entanto, Alexander Sorloth não está muito atrás, com 24. Os 25 gols e assistências de Antoine Griezmann também foram cruciais para eles.

O Atlético tem uma oportunidade, já que o PSG provavelmente pegará leve nas fases iniciais. Eles devem passar de qualquer maneira, mas terminar em primeiro no grupo deve lhes proporcionar um confronto mais fácil no sorteio das oitavas de final. Eles são definitivamente o lado de valor em termos de Grupo B, embora seja incerto se podem vencer tudo.

Botafogo

Como um dos quatro lados brasileiros na competição, o Botafogo estará motivado para superar seus rivais. Como sua liga ainda está em andamento, o Estrela Solitária estará fresco. Além disso, os resultados recentes têm sido promissores, com seis vitórias nos últimos oito jogos.

Igor Jesus é o homem para ficar de olho na frente, já que marcou quatro gols em 10 jogos da Série A nesta temporada. Enquanto isso, Artur e Savarino são ameaças reais, e o recorde defensivo do Botafogo tem sido bom nesta temporada. Eles esperam causar uma surpresa ou duas neste mês.

Seattle Sounders

Os Sounders são os azarões do grupo e por uma boa razão. Não só têm menos experiência no futebol internacional de clubes, mas sua forma atual também tem sido inconsistente. Eles terão, no entanto, a vantagem de jogar em casa no Lumen Field.

O time de Brian Schmetzer venceu e perdeu três de seus últimos sete jogos e só manteve dois jogos sem sofrer gols desde o início de maio. Seu artilheiro, Albert Rusnák, será fundamental, enquanto Danny Musovski pode impactar significativamente o sucesso deles. Mesmo uma única vitória na CWC seria considerada um sucesso para eles.

Quem lidera a tabela?

Seria uma surpresa se PSG e Atlético não passassem, especialmente por causa das formas inconsistentes de seus oponentes. Em termos de qualidade disponível e do nível em que jogam, os gigantes franceses e espanhóis são certamente favoritos para avançar.

Apesar de seu status como campeões europeus, os homens de Enrique podem ser vulneráveis na corrida pela primeira posição. Eles saberão que podem pegar leve, em segunda ou terceira marcha, e poupar energia para as fases posteriores. Enquanto isso, o Atlético vai querer começar forte.

Vimos o PSG começar devagar na UCL, perdendo pontos em metade de seus jogos da liga, então podemos ver isso novamente nos EUA. Eles devem avançar mais no torneio, mas os Rojiblancos têm potencial para começar mais fortes.