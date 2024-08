Premier League: 3 coisas que aprendemos com a primeira rodada e o que dizem as odds

A temporada 24-25 da Premier League começou na última semana e os resultados das partidas trazem três conclusões importantes.

Vitórias de Arsenal, Man City e Brighton os colocam entre os três primeiros na Premier League após o fim da primeira rodada da nova temporada.

Foi um fim de semana difícil para times como Everton, Southampton e Chelsea, que todos iniciaram suas campanhas com uma derrota.

Começos Difíceis para Toffees e Saints

O Everton terminou o fim de semana na lanterna da Premier League após sofrer uma derrota de 3-0 em casa para o Brighton, com os Toffees aparentemente já enfrentando dificuldades nesta temporada após apenas uma partida.

Os time rival se mostrou mais confortável com a partida, com a atuação do Everton mostrando exatamente quanto trabalho precisa ser feito nesta temporada se quiserem evitar o rebaixamento na próxima temporada da competição.

O Everton estão com odds de 2.87 no site da bet365 para cair nesta temporada, um preço que parece generoso considerando a performance no primeiro dia.

Uma situação semelhante aconteceu com o Southampton, que tropeçou em uma derrota por 1-0 fora de casa para o Newcastle, mesmo jogando contra 10 jogadores por mais de uma hora.

Eles criaram algumas boas chances durante a partida, no entanto, a incapacidade de superar o Newcastle com um homem a menos deve trazer uma leve preocupação para o time da costa sul.

O elenco do Southampton parece estar seriamente carente de gols e, embora a defesa pareça sólida, eles precisarão adicionar mais poder de fogo se quiserem evitar o rebaixamento direto para a segunda divisão.

Os apostadores parecem concordar com isso, já que as odds de rebaixamento do Southampton caíram para 1.72 na bet365 após sua exibição no último sábado (24).

Ipswich com dificuldades

O Ipswich não poderia ter pedido uma tarefa mais difícil para seu primeiro jogo de volta na Premier League, já que tiveram que enfrentar o Liverpool em casa na sua estreia na liga desta temporada.

Embora tenham perdido por 2-0 após dois gols no segundo tempo de Mo Salah e Diogo Jota, foi a atuação geral que deve preocupar os torcedores.

Eles sofreram quase quatro xG (Gols Esperados) na partida enquanto criaram apenas 0,3. Os números precisarão melhorar se quiserem evitar o rebaixamento nesta temporada.

Deve-se dizer que cada jogo não será tão difícil quanto o seu jogo de abertura, no entanto, é justo afirmar que o Liverpool não jogou particularmente bem durante a primeira hora da partida. Ainda assim, os Reds encontraram uma forma de vencer de maneira confortável.

O problema do Ipswich nesta temporada provavelmente será sofrer gols, com a equipe do técnico Kieran McKenna mostrando isso na temporada passada ao permitir levar 57 gols. Esse resultado foi maior do que o de equipes como Sunderland, Millwall e Bristol City, as quais terminaram no meio da tabela.

Ainda, as odds para que o Ipswich caia nesta temporadas são de 1.80 na bet365, o que se reflete na performance do primeiro dia da Liga.

Tempos Preocupantes para o Chelsea

O Chelsea abriu sua campanha com uma derrota de 2-0 para o Manchester City no domingo, em uma performance que não teria trazidos muito otimismo aos torcedores para o futuro.

A equipe não marcou, apesar das chances que criou. Ainda, o time teve dois gols anulados por impedimento.

No entanto, apesar disso, o City esteve praticamente sempre no controle da partida e poderia ter marcado mais do que os dois gols que fez.

Os torcedores do Chelsea manifestaram seu descontentamento ao longo do jogo, com vaias e reclamações enquanto os Blues tentavam construir a partir de trás de forma lenta.

Resta ver quão pacientes os torcedores do Chelsea serão nesta temporada. No entanto, caso acabem se voltando contra o novo chefe Enzo Maresca, não ficaríamos surpresos em vê-lo como o primeiro treinador a ser demitido nesta temporada.

Apesar disso, as odds para o rebaixamento do Chelsea nesta temporada ainda estão altas, com 21.00 no mercado de apostas ao longo prazo na bet365 para Premier League.

