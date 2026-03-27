Palpite Inglaterra x Uruguai - Amistoso - 27/03/2026

O "English Team" perdeu o último confronto oficial contra o Uruguai na Copa do Mundo de 2014. Será que as coisas serão diferentes em Wembley nesta sexta-feira?

Dicas de apostas para Inglaterra x Uruguai:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inglaterra 2-0 Uruguai;

Palpite de artilheiros: Inglaterra - Palmer, Maguire; Uruguai - N/A.

Thomas Tuchel não tem muitos jogos restantes para testar seu elenco antes da Copa do Mundo deste ano. Por isso, este amistoso em casa contra o Uruguai é uma oportunidade de ouro.

Os "Three Lions" decidiram poupar vários titulares absolutos, incluindo Declan Rice, Harry Kane e Bukayo Saka. A escolha foi feita com a intenção de oferecer aos jogadores que correm por fora a chance de garantirem sua vaga no avião rumo à América do Norte.

O 11 inicial contra o Uruguai deve ter Dominic Calvert-Lewin comandando o ataque em uma rara aparição pela seleção. O ex-atacante do Everton reencontrou sua melhor forma na Premier League jogando pelo Leeds United e foi selecionado à frente de Ollie Watkins para este compromisso. Além disso, Marcus Rashford terá uma última oportunidade de mostrar serviço na ponta esquerda, já que Anthony Gordon ficou fora da convocação.

Quanto ao retrospecto entre as duas nações, os resultados históricos favorecem amplamente o Uruguai. Nos confrontos anteriores contra a Inglaterra, a Celeste registrou cinco vitórias, três empates e sofreu apenas três derrotas.

Marcelo Bielsa não parece ter muitos problemas de lesão para lidar no momento. Rodrigo Bentancur é a única ausência de peso, com estrelas como Federico Valverde e Darwin Núñez confirmadas no grupo. No entanto, assim como Tuchel, é provável que ele rode o elenco para testar seus jogadores reservas.

Escalações esperadas para Inglaterra x Uruguai

Escalação esperada do Inglaterra: Pickford; Hall, Livramento, Stones, Maguire, Wharton, Mainoo, Bowen, Palmer, Rashford, Calvert-Lewin;

Escalação esperada do Uruguai: Fiermarin; Viña, Nández, Jiménez, Araújo, Sanabria, Ugarte, Zalazar, Valverde, De Arrascaeta, Viñas.

A Inglaterra vencerá por uma margem de dois gols ou mais

O desempenho da Inglaterra em Wembley tem sido extremamente sólido. Eles venceram cinco dos últimos seis jogos em casa, marcando 13 gols e sofrendo apenas três. Além disso, venceram por pelo menos dois gols de diferença em seus últimos três jogos em casa contra Andorra, País de Gales e Sérvia.

Esperamos que o cenário se repita nesta sexta-feira à noite. A decisão de Tuchel de dar uma oportunidade para os jogadores do elenco mostrarem serviço deve jogar a favor da Inglaterra. Teremos um time de jogadores motivados, ansiosos para encher os olhos do treinador.

Atualmente, podemos apostar na vitória da Inglaterra por dois ou mais gols com uma probabilidade implícita de apenas 40%. Isso parece baixo, dado que 83,33% dos seus últimos seis jogos em casa terminaram desta forma.

Dica de aposta 1 para Inglaterra x Uruguai: Handicap Europeu: Inglaterra -1, com odds de 2.50 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Os Three Lions manterão seu gol intacto

Existe uma diferença gritante entre o desempenho do Uruguai em casa e fora de seus domínios. A Celeste venceu apenas um dos últimos seis jogos como visitante, enquanto venceu três dos últimos quatro jogos em casa.

Na verdade, o rendimento do Uruguai caiu um pouco desde que garantiram a vaga para a Copa do Mundo de 2026. Eles passaram sufoco para vencer a República Dominicana e o Uzbequistão em amistosos pouco convincentes, antes de sofrerem uma goleada pesada de 5-1 contra os EUA em novembro.

Os comandados de Thomas Tuchel sofreram apenas três gols nos últimos seis jogos em casa. Com Pickford no gol e a experiente dupla de zaga formada por Stones e Maguire, a linha defensiva inglesa deve se manter sólida como de costume. Podemos apostar no "Clean Sheet" (jogo sem sofrer gols) da Inglaterra com uma probabilidade de apenas 53,48% esta semana.

Dica de aposta 2 para Inglaterra x Uruguai: Total de gols (Uruguai): menos de 0,5 gols, com odds de 1.87 na Betano.

Apostamos que Palmer balançará as redes

Cole Palmer tem vivido uma temporada de 2025/26 frustrante até agora. Embora tenha enfrentado problemas de forma física e lesões, ele ainda conseguiu marcar nove vezes em 20 partidas da Premier League pelo Chelsea.

Palmer provavelmente atuará como o meia-atacante central contra o Uruguai, encostando em Calvert-Lewin no terço final. Como Calvert-Lewin é mestre em jogar de costas para o gol, ele pode servir como o pivô perfeito para preparar as finalizações de Palmer.

Durante a atual temporada da Premier League, Palmer está no percentil 98 de gols esperados (xG) por 90 minutos, com 0,57. Ele também ocupa o percentil 96 tanto em chutes no alvo por 90 (1,20) quanto em total de finalizações por 90 (2,84). Estamos apostando que Palmer marca a qualquer momento com uma probabilidade de apenas 37,04% na noite de sexta-feira.