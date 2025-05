Palpite Vitória x Vasco - Brasileirão Série A - 10/05/2025

Jogo tenso com defesa em foco, Vitória e Vasco prometem disputa acirrada no Barradão pela recuperação no Brasileirão

Vitória e Vasco disputam, neste sábado (10), mais uma partida do Brasileirão. A bola rola às 18h30, no Barradão, em Salvador (BA).

Separados por apenas um ponto, as duas equipes têm apenas um objetivo nesta partida: a vitória, que pode afastar um dos dois da zona do rebaixamento.

Melhores dicas de apostas para Vitória x Vasco

Mercado Palpite Odds da Betnacional Resultado Final Vitória vence 2.19 Resultado Final Empate 3.23 Ambos Marcam Sim 2.06

Como chegam as equipes

No meio de semana, Vitória e Vasco atuaram pela Copa Sul-Americana, e não tiveram bons resultados. Enquanto o Rubro-Negro empatou em casa com o Defensa y Justicia e praticamente deu adeus à competição, o Vasco sofreu uma goleada na Venezuela e se complicou.

Na atual edição do Brasileirão, o Vitória não tem tido bons resultados. Em sete rodadas, apenas uma vitória, com três empates e três derrotas. A equipe marcou sete gols e sofreu dez, e atualmente amarga a 18ª posição na tabela de classificação.

Do lado do Vasco, a crise é grande. Após a goleada para o Puerto Cabello por 4 a 1, maior da história de um time brasileiro em partidas contra equipes da Venezuela, a situação ficou complicada na equipe, que ainda não tem técnico desde a saída de Carille.

Com Felipe Loureiro na beira do campo, os últimos três jogos foram de vazio total. Duas derrotas e um empate, além de muita pressão da torcida. Em 14º lugar na tabela, o Gigante da Colina precisa reagir e jogar bem se quiser fazer as pazes com a torcida, bastante irritada com o tropeço na Sul-Americana.

Em relação ao novo treinador, Fernando Diniz é o nome mais próximo, e pode ser anunciado antes da partida deste sábado (10), no Barradão.

Ao longo da história, Vitória e Vasco já se enfrentaram em 50 oportunidades, com 21 vitórias do Rubro-Negro, 12 empates e 17 vitórias do Vasco. Nos últimos quatro jogos, porém, o time carioca leva vantagem, com três vitórias e apenas uma derrota.

No Barradão, inclusive, o Vasco não perde desde o Brasileirão de 2018, quando foi derrotado por 1 a 0.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Halter, Neris e Jamerson; Ronald Lopes, Ricardo e Matheuzinho; Lucas Braga, Carlinhos e Janderson.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira e Vegetti.

Vitória é favorito

Jogando em casa e pressionado, o Vitória espera que o Barradão faça a diferença contra o Vasco. Mesmo que nos últimos dois confrontos entre os times no estádio o Rubro-Negro tenha saído com derrota, o retrospecto é amplamente positivo contra o rival. São 27 jogos, com 15 vitórias, seis empates e seis derrotas, totalizando 55,56% de aproveitamento.

Jogando como mandante em 2025, os números do Vitória são equilibrados. São 18 jogos, com oito vitórias, sete empates e apenas três derrotas.

Palpite 1 - Vitória vence, com odds de 2.19 na Betnacional

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Vasco nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Empate pode acontecer

Na berlinda, os dois times não devem se expôr tanto na partida. Em caso de jogo controlado, é totalmente crível que o Vasco possa se fechar e buscar uma bola para matar o jogo, mas o nervosismo pode influenciar.

Essa mesma tensão pode atingir o time da casa, o que fará a torcida se irritar e causar erros. O empate, inclusive, tem sido um resultado comum para o Vitória no Barradão em 2025.

Palpite 2 - Empate entre Vitória e Vasco, com odds de 3.23 na Betnacional

Defesas frágeis

Com defesas ruins, Vitória e Vasco vem sofrendo gols em todos os jogos que disputaram recentemente. O Vasco não passa ileso desde a partida contra o Lanús, enquanto o Vitória não é vazado desde o primeiro confronto contra o Defensa y Justicia, na Argentina.

Palpite 3 - ambos marcam na partida, com odds de 2.06 na Betnacional