Palpite Vasco x Santos - Brasileirão Série A - 30/03/2025

Pressionados por resultados recentes, Vasco e Santos prometem um embate competitivo na estreia.

Veja os melhores mercados para apostar em Vasco x Santos, na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Mercado Palpite Odds na Betano Cartões Mais de 5,5 cartões 1.78 Gols Para o Santos marcar primeiro 2.12 Gols Ambos não marcam 1.91

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/03/2025 às 15h.

Um duelo de times que buscam recuperação

No início do ano as 2 equipes anunciaram seus novos treinadores com a intenção de esquecer o desempenho passado e voltar a escrever histórias de glórias e alegrias para os seus torcedores. Entretanto, as coisas não saíram como o planejado.

No Campeonato Carioca, o Vasco até fez uma primeira fase boa, mas enfrentou muitos problemas quando encarou os seus rivais estaduais que disputam a Série A. Para piorar, o time não chegou na final e nem esteve muito próximo de atingir esse objetivo. Com isso, Fábio Carille, que era técnico do Santos, segue pressionado no cargo e terá que dar a resposta rápida se não quiser ser demitido logo.

Enquanto isso, o Santos teve muitos problemas, quase ficou de fora da primeira fase do Paulistão e inclusive esteve próximo da zona de rebaixamento do torneio, porém a situação mudou com a contratação de Neymar. Entretanto, no duelo diante do Corinthians, o jogador acabou só ficando no banco de reservas e se recupera de uma lesão. Com o jogador, o Santos é uma boa equipe, mas sem o atleta o Peixe se torna um time de meio de tabela.

Escalações Prováveis para Vasco x Santos

Escalação esperada do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura e Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura e Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fábio Carille. Escalação esperada do Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Thaciano ; Soteldo, Guilherme (Rollheiser) e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

Mais de 5,5 cartões

Nesse duelo é interessante observar que em 5 dos últimos 6 confrontos entre as equipes tivemos a marca de 4,5 cartões quebradas. Diante de um cenário que os dois times apresentam muitos problemas ofensivos e defensivos, devemos ter um alto número de cartões, principalmente porque as equipes devem minimizar os seus erros com jogos um pouco mais duros.

´Por esse motivo, a análise fica mais completa quando observamos o número de cartões amarelos que o árbitro desse duelo possui de média até o momento. Rafael Rodrigo Klein, experiente apitador, possui uma média de 6.21 cartões amarelos por jogo, sendo esse um dos maiores números do Brasileirão da atual temporada. Por esse motivo, acreditamos em uma quebra da linha de 5,5 cartões.

Palpite 1 - Mais de 5,5 cartões com odd 1.78 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Santos nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Para o Santos marcar primeiro

Mesmo sem a presença de Neymar e com um time muito limitado, o Santos apresenta alguns números interessantes e pode ser um dos motivos para que o time consiga um bom resultado diante do Vasco, ainda mais porque precisa de bons números para iniciar a competição com o pé direito.

Em confrontos diretos contra o Vasco, em 5 oportunidades nos últimos 6 jogos tivemos o Peixe marcando o primeiro gol da partida. Além disso, o time também apresenta os mesmos números na temporada e apesar do desempenho abaixo, costuma ser o primeiro a balançar as redes, apesar de acabar cansando na segunda etapa.

Palpite 2 - Para o Santos marcar primeiro com odd 2.12 na Betano

Ambos os times não marcam

Por conta do histórico recente entre os times e também do comportamento deles ao longo da temporada, a expectativa é de que tenhamos um ambos não marcam para esse duelo. Ainda mais tendo que se preocupar com seu sistema defensivo do que ofensivo, os times devem adotar uma postura mais cautelosa para esse confronto.

Em duelos recentes entre Vasco e Santos, em apenas 4 oportunidades tivemos o ambos marcam, por esse motivo acreditamos que não vai ocorrer nesta próxima partida um cenário onde os dois times vão balançar as redes.

Palpite 3 - Ambos não marcam com odd 1.91 na Betano