Palpite Vasco x Palmeiras - Brasileirão Série A - 04/05/2025

Palmeiras aposta na boa fase e retrospecto positivo sobre o rival.

Vasco e Palmeiras disputam, na tarde deste domingo (4), um dos jogos mais esperados da sétima rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Ainda sem técnico e na corda bamba após os resultados ruins das últimas rodadas, o Vasco precisa voltar a vencer. O Palmeiras, por outro lado, parece ter reencontrado o equilíbrio característico do time de Abel Ferreira, e chega como franco favorito para o confronto.

Melhores dicas de apostas para Vasco x Palmeiras

Mercado Palpites Odds na bet365 Resultado final Vasco vence 5.75 Resultado final Palmeiras vence 1.70 Vitor para marcar Sim 2.37

Como chegam as equipes

Mesmo com o mando de campo, o Vasco jogará longe de São Januário, seu maior aliado na luta pela sobrevivência no Brasileirão ao longo dos últimos anos. Vivendo seu pior momento na temporada, o Cruzmaltino não vence uma partida desde o confronto contra o Sport, há cinco jogos. De lá pra cá, foram duas derrotas, três empates e um técnico demitido.

Contratado no início da temporada, Fábio Carille não resistiu à derrota para o Cruzeiro, em Uberlândia, e acabou demitido. Mesmo com todo o investimento feito ao início da temporada, o desempenho do Vasco é considerado abaixo da expectativa, o que justifica a queda do técnico. Em 25 jogos disputados, são nove vitórias, nove empates e sete derrotas, com 31 gols marcados e 24 gols sofridos.

No Palmeiras, após a turbulência e a perda do título paulista para o Corinthians, dias mais calmos chegaram. Com apenas uma derrota nos últimos nove jogos, o Verdão reencontrou o bom futebol que está acostumado desde a chegada do técnico Abel Ferreira ao clube. Antes bastante pressionado, o treinador português voltou a fazer as pazes com a torcida. No último jogo, vitória contra o Ceará, fora de casa, pela Copa do Brasil.

Na atual temporada, apesar da derrota para o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista, os números do Palmeiras são considerados bons. Em 26 jogos disputados, a

equipe conquistou 16 vitórias, sete empates e sofreu apenas três derrotas. Ao todo, foram 40 gols marcados e 18 sofridos.

Ao longo da história, Vasco e Palmeiras já se enfrentaram em 105 oportunidades, com 53 vitórias do Verdão, 30 empates e 22 triunfos do Gigante da Colina.

Nos últimos anos, o Vasco se tornou um verdadeiro freguês do Palmeiras. A equipe carioca não supera o rival desde 2015, quando venceu por 2 a 0 no Allianz Parque. Desde então, foram 12 jogos, oito derrotas e quatro empates.

Prováveis escalações:

Vasco: L. Jardim, P. Henrique, Victor, Freitas, Piton, H.Moura, Jair, Rayan, Coutinho, Nuno e Vegetti.

Palmeiras: Weverton, Giay, Gómez, Fuchs, Piquerez, Moreno, Rios, Torres, F. Anderson, Estevão e V. Roque.

Vasco precisa vencer e convencer

Mesmo jogando em campo neutro, o Vasco precisa de todos os pontos possíveis se quiser um ano tranquilo. Em jogos disputados em São Januário, casa do clube, a equipe conseguiu seis pontos em seis possíveis, mas não conseguiu o mesmo desempenho fora do estádio.

No clássico contra o Flamengo, assim como na partida deste domingo (4), contra o Palmeiras, o Vasco abriu mão do mando de campo e optou pelo Maracanã. No confronto, empate por 1 a 1. Nos outros jogos fora de São Januário, são três derrotas em três jogos.

Palpite 1- Vitória do Vasco com odds de 5.75 na bet365

Palmeiras é franco favorito

Em um momento melhor e brigando pela liderança no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o grande favorito para vencer o confronto contra o Vasco. No último encontro entre as duas equipes, também em Brasília, o Verdão venceu por 1 a 0, e não perde para o adversário desde 2015.

Além disso, o Palmeiras também leva vantagem no confronto direto contra o Vasco em todas as formas. Como mandante, visitante e em campo neutro.

Palpite 2- Vitória do Palmeiras com odds 1.75 na bet365

Vitor Roque quer desencantar

Contratado para resolver os problemas ofensivos do Palmeiras, Vitor Roque, apesar das boas atuações, ainda não balançou as redes. Vendido pelo Athletico ao Barcelona, o atacante retornou ao Brasil nesta temporada, mas vive uma seca de gols.

Em 12 jogos disputados, Roque ainda não conseguiu desencantar com a camisa do Verdão, mas espera que o momento seja contra o Vasco, no Mané Garrincha. Com uma defesa desorganizada, o Cruzmaltino levou gols em sete dos últimos 10 jogos disputados.

Palpite 3- Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds 2.37 na bet365

