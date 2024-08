Palpite Vasco x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 10/08/24

Em uma rodada de vários duelos regionais, Fluminense e Vasco se enfrentarão em um palco inusitado.

O Cruzmaltino mandará este clássico no Estádio São Januário pelo segundo ano seguido. Confira os nossos palpites para esse duelo no sábado à noite no Rio de Janeiro.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Fluminense ou empate 1.55 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Kauã Elias 3.70 na Superbet Total de pênaltis no jogo Nenhum 1.25 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Flu tem melhor forma no Brasileirão

Somente o Tricolor das Laranjeiras somou os últimos 12 pontos que disputou no Campeonato Brasileiro, mais do que dobrando a sua pontuação na competição antes desse período..

Apesar do Vasco ocupar uma posição bem mais confortável na Série A, empatando menos, a campanha das duas equipes já não é tão diferente, inclusive o Flu tem saldo ligeiramente superior (-8 contra -9).

A equipe comandada por Mano Menezes tem quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota desde que o experiente treinador assumiu o seu comando técnico.

Palpite 1 - Vasco x Fluminense - Vitória do Fluminense ou empate: 1.55 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Fluminense deve sair vitorioso do clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2024 neste sábado (10). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Jovem atacante é artilheiro do Flu na Série A

O Fluminense pode não ter conseguido a classificação contra o Juventude, mas o duelo no Maracanã foi mais uma oportunidade aproveitada por Kauã Elias.

Marcando um dos gols do Fluminense no empate por 2-2 com o Juventude, o camisa 19 do Flu deixou o seu em três dos últimos quatro jogos.

Mesmo com apenas 13 aparições no Brasileirão, Kauã Elias já é o artilheiro do Tricolor das Laranjeiras na competição com quatro tentos.

Palpite 2 - Vasco x Fluminense - Kauã Elias marcar a qualquer momento: 3.70 na Superbet.

Vasco não sabe o que é um gol de pênalti na Série A

Tendo participado de mais da metade de seus jogos no Brasileirão, o Vasco ainda não marcou nem sofreu um gol de pênalti.

O Cruzmaltino até teve duas oportunidades de converter cobranças, mas errou ambas e não cometeu um pênalti em 21 partidas na competição,

A equipe do Fluminense também não tem grandes números se tratando de pênaltis, com apenas 3 nos 20 jogos que realizou, um a seu favor e dois contra, todos convertidos.

Palpite 3 - Vasco x Fluminense - Nenhum pênalti no jogo: 1.25 na Superbet.