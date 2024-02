Palpite Vasco x Flamengo - Campeonato Carioca - 4/2/24

Em um final de semana de alguns grandes jogos no futebol brasileiro, Cruzmaltino e Mengão se enfrentam no Maracanã.

O Clássico dos Milhões acontecerá neste domingo (4), às 19h e aqui estão nossos palpites selecionados para o dérbi carioca.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.75 na Betano Número de gols de uma equipe Flamengo para marcar dois ou mais 1.80 na Betano Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do Flamengo ou empate e partida com pelo menos dois gols 1.52 na Betano

Cruzmaltino já enfrenta dificuldades no Carioca

O Vasco entrou em campo por três partidas do estadual desde encerrar sua participação em amistosos, que receberam prioridade do elenco nas semanas iniciais.

Nesta três partidas, o time de Ramón Diaz venceu apenas um embate e já precisa de triunfos para se colocar no G4.

Do outro lado, o time principal do Mengão voltou a atuar no Carioca na última rodada, derrotando o Sampaio Corrêa por 2-0.

Com Tite na beira do campo e seus principais jogadores no gramado, o Fla possui apenas dois jogos no Carioca, tendo vencido ambos por um placar agregado de 5-1.

Palpite 1 - Vasco x Flamengo - Vitória do Flamengo: 1.75 na Betano.

Grande time do Fla já foi reforçado para 2024

O elenco do Mengão que já era de extrema qualidade, agora conta com novas caras como o meia Nicolás de la Cruz, o colocando em um baita nível.

Contando os dois jogos de preparação nos Estados Unidos contra equipes da MLS, este será o quinto embate do time principal do Fla.

Em três de suas quatro primeiras aparições na temporada, o Rubro-Negro Carioca marcou múltiplos gols.

Palpite 2 - Flamengo x Vasco - Flamengo marcar dois ou mais gols: 1.80 na Betano.

Cruzmaltino já demonstra vulnerabilidades defensivas

Após cinco rodadas no Campeonato Carioca, o Vasco sofreu mais gols (7) do que os outros três gigantes do Rio combinados (6).

O Cruzmaltino teve sua defesa vazada múltiplas vezes nas suas duas atuações mais recentes, perdendo para o Nova Iguaçu por 2-0 e empatando com o Bangu em 2-2.

Tendo se enfrentado em cinco ocasiões na temporada passada, o Fla tem uma sequência de quatro vitórias diante do Vasco

Palpite 3 - Vasco x Flamengo - Flamengo ou empate e partida com pelo menos dois gols: 1.52 na Betano.