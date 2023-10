Palpite Uruguai x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo - 17/10/23

Saiba os palpites para apostar no jogo Uruguai x Brasil, nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Neste duelo válido pela quarta rodada das eliminatórias da Conmebol, a Seleção Uruguaia recebe o Brasil. O jogo acontece no dia 17 de outubro (terça-feira), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para este clássico continental, que envolve duas seleções campeãs do mundo.

Aposta Palpite Odd Resultado Brasil vence 1.95 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.91 na Betano Escanteios Mais/Menos Menos de 9,5 1.62 na Betano

Brasil não perde para o Uruguai há 12 jogos

Duas das principais seleções do continente, Uruguai e Brasil protagonizam não apenas um clássico sul-americano, mas sim mundial. Afinal, ambas as equipes já venceram a Copa do Mundo.

Historicamente, Uruguai e Brasil já se enfrentaram 78 vezes. Desses, houveram 20 vitórias uruguaias, 20 empates e 38 triunfos da seleção verde-amarelo.

Ainda, vale mencionar que nos últimos doze encontros entre essas duas seleções, em nenhuma delas o Brasil foi derrotado. Houveram, neste recorte, cinco empates e sete vitórias da Canarinho.

Palpite 1 - Uruguai x Brasil - Brasil vence: 1.95 na Betano.

Ambos marcaram em todos os jogos do Uruguai nestas Eliminatórias

A renovada seleção uruguaia vem participando de jogos nos quais se destaca positivamente seu poder ofensivo, na mesma medida que seu sistema defensivo vem deixando a desejar.

Nos primeiros três jogos da Celeste nestas Eliminatórias da América do Sul, ambas as equipes balançaram as redes. Primeiro ao vencer o Chile por 3 a 1, depois na derrota por 2 a 1 para Equador, e mais recentemente no 2 a 2 diante da Colômbia.

Além disso, o Brasil, nestas mesmas eliminatórias, em três jogos disputados, em dois deles houve os dois times marcando. E o fato curioso disso é que, em tese, foram justamente contra as seleções mais fracas da América do Sul: 5 a 1 ao vencer a Colômbia e 1 a 1 no empate com a Venezuela.

Palpite 2 - Uruguai x Brasil - Sim para ambos marcam: 1.91 na Betano.

Brasil tem média de 8,6 escanteios por jogo

As duas equipes podem agir de forma cautelosa nessa partida. Assim, um palpite para haver menos de 9,5 escanteios pode ser algo a se considerar. Até porque, ambas as equipes têm um média geral nestas Eliminatórias abaixo de nove tiros de canto.

Na primeira partida do Uruguai foram seis escanteios, no segundo houve doze e no terceiro jogo foram apenas cinco, o que estabelece uma média geral de apenas 7,6 por partida.

O Brasil, por sua vez, participou de um jogo com sete escanteios em sua primeira partida, no segundo houve mais sete, e na partida mais recente contra a Venezuela foram doze, dando uma média de 8,6.

Palpite 3 - Uruguai x Brasil - menos de 9,5 escanteios: 1.62 na Betano.