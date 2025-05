Palpite São Paulo x Grêmio - Brasileirão - 17/05/2025

São Paulo e Grêmio disputam, neste sábado (17), mais uma partida de Brasileirão.

A bola rola às 21h, no Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP). Empatados em número de pontos na tabela do campeonato, os times querem melhorar o desempenho na temporada.

Melhores dicas de apostas para São Paulo x Grêmio

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds Resultado final São Paulo vence 1.85 na Betano Total de gols Mais de 1.5 1.53 na Betano Total de escanteios Mais de 10.5 2.07 na Betano

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização no dia 16/5, às 15h

Como chegam as equipes

São Paulo e Grêmio chegam em situações parecidas na temporada. Sem convencer a torcida, os dois times estão devendo boas atuações ao longo do ano, o que explica as posições na tabela do Brasileirão. Com nove pontos conquistados, as duas equipes estão próximas da zona do rebaixamento neste momento.

Mantendo o trabalho de Zubeldía, o São Paulo faz uma boa campanha na Libertadores, mas isso não reflete no Brasileirão. Último invicto a cair no campeonato após oito rodadas, o Tricolor tem apenas uma vitória neste período, e já convive com o fantasma do rebaixamento. Sem vencer na competição há quatro jogos, o Soberano volta a encarar um momento de pressão na temporada.

Os números no ano são equilibrados, com 11 vitórias, 12 empates e cinco derrotas em 28 jogos disputados. Já classificado para as oitavas da Libertadores, o Tricolor agora volta o foco para o Brasileirão em busca de reabilitação.

A fase do Grêmio é parecida. Com o segundo técnico no ano, o Imortal agora precisa focar em melhorar a campanha no Brasileirão, algo que parece difícil com o atual desempenho. Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o Tricolor Gaúcho começa a sentir a pressão da torcida, o que resulta em arquibancada vazia e vaias ao time comandando por Mano Menezes.

Nesta temporada, o Tricolor tem 28 jogos disputados, com 10 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Na Sul-Americana, mesmo com a invencibilidade, a tendência é de que a equipe dispute a fase de playoffs.

Este será o jogo de número 99 na história entre São Paulo e Grêmio. Ao todo, são 35 vitórias dos paulistas, 30 empates e 33 vitórias dos gaúchos. Nos últimos cinco jogos, três vitórias do Grêmio e duas vitórias do São Paulo.

O Tricolor Paulista não perde para o Imortal no MorumBis desde setembro de 2013. De lá pra cá foram 11 jogos disputados, com cinco vitórias e seis empates.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreira e André Silva.

Grêmio: Tiago Volpi; Marlon, Wagner Leonardo, Kannemann (Jemerson) e Lucas Esteves; Dodi, Camilo, e Monsalve; Amuzu, Cristian Olivera e Braithwaite.

São Paulo defende invencibilidade

Sem perder para o rival desde 2013, o Tricolor precisa encarar o jogo como oportunidade ideal para engatar uma sequência de vitórias no Brasileirão. Em casa, a expectativa é de bom resultado para o São Paulo.

Palpite 1- São Paulo vence, com odds de 1.85 na Betano.

Expectativa de gols no jogo

Nos últimos três jogos entre São Paulo e Grêmio, apenas um terminou com só um gol, e a tendência é de que isso se repita nesta partida, dada a inconsistência defensiva das duas equipes no momento.

Palpite 2- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.53 na Betano.

Olho no escanteio

Com zagueiros altos e atacantes oportunistas, São Paulo e Grêmio gostam de criar chances em bolas aéreas, o que faz as equipes buscarem escanteios nos jogos. Na partida deste sábado (17), isso não deve ser diferente.

Palpite 3- Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.07 na Betano.