Palpite São Paulo x Fortaleza - Brasilerião Série A - 02/05/2025

São Paulo busca quebrar jejum de vitórias enquanto Fortaleza tenta reencontrar estabilidade no campeonato.

São Paulo e Fortaleza fazem, na noite desta sexta-feira (2), a abertura da sétima rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30, no Estádio do Morumbis, em São Paulo(SP).

Vivendo um momento raro de calmaria na temporada, o São Paulo quer aproveitar o mando de campo para dar continuidade à boa fase. O Fortaleza, por sua vez, atravessa a maior instabilidade desde o início de trabalho de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe.

Mercado Palpites Odds na Betsul Gols Mais de 1.5 gols 1.46 Ambos marcam Sim 2.20 Dupla chance São Paulo vence ou empata 1.18

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 02/05, às 11h08

Como chegam as equipes

Separados por dois pontos na tabela de classificação, São Paulo e Fortaleza vão afirmando suas disputas no Brasileirão em 2025. Com uma campanha regular na última temporada, o Tricolor quer mais neste ano, e provou isso com as contratações recentes, sendo a de Oscar a mais significativa.

Nos últimos cinco jogos, o São Paulo somou três vitórias e dois empates, mas o que contou para a torcida, além dos bons resultados, foi o crescimento no desempenho da equipe, eliminada precocemente do Campeonato Paulista nas semifinais.

Do lado do Fortaleza, um momento de turbulência. Desde a chegada de Vojvoda, o Leão teve grandes temporadas, com posições na metade de cima da tabela, vagas na Libertadores e grandes campanhas em competições continentais. Nos últimos cinco jogos, três empates e duas derrotas, além de um desempenho aquém do esperado. Mesmo assim, ainda há confiança no trabalho de Vojvoda, amado pelos torcedores.

Ao longo da história, os dois tricolores já se enfrentaram em 30 oportunidades, com 12 vitórias do São Paulo, nove empates e nove vitórias do Fortaleza. No último encontro entre os dois, triunfo do Leão, por 1 a 0, no Castelão.

O Soberano não vence o rival há 10 jogos, desde novembro de 2020. De lá pra cá, são seis derrotas e quatro empates.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Sabino (Alan Franco), Ferraresi e Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio e Luciano; Lucas Ferreira (Lucas), Ferreirinha e André Silva.

Fortaleza: João Ricardo; David Luiz, Kuscevic e Gustavo Mancha; Rossetto, Pol Fernández, Lucas Sasha, Bruno Pacheco e Yago Pikachu; Breno Lopes e Lucero.

Expectativa de muitos gols no confronto

Na atual temporada, tanto São Paulo quanto Fortaleza possuem uma boa média de gols por partida. Em 24 jogos disputados, o Soberano marcou 32, e foi vazado em 22 oportunidades. Em relação ao Fortaleza, são 33 gols em 25 jogos, com outros 22 sofridos.

Nos últimos 10 jogos entre as equipes, apenas um terminou sem gols. Na ocasião, a partida terminou empatada por 0 a 0, no Castelão, pelo Brasileirão de 2023.

Palpite 1- Mais de 1.5 gols no jogo

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Fortaleza nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos marcam no MorumBis

Com ataques potentes, as duas equipes também tem defesas que dão conta do recado, mas que sofreram muitos gols em 2025. Nos últimos três jogos como mandante, o São Paulo sofreu gols, enquanto o Fortaleza, como visitante, marcou em duas das últimas três oportunidades.

Em relação aos confrontos diretos, ambas equipes marcaram em oito dos últimos 15 confrontos disputados no MorumBis.

Palpite 2- ambos marcam

São Paulo busca virar a página contra o Fortaleza

Nos últimos anos, o Fortaleza se tornou um dos adversários mais difíceis do São Paulo, seja dentro ou fora do MorumBis. Mesmo como mandante, a equipe tem um desempenho ruim, com dois empates e quatro derrotas nos últimos seis jogos contra o rival cearense. No último encontro, em abril de 2024, o Leão venceu por 2 a 1, na abertura do Brasileirão.

Agora, com a boa fase do Soberano e o momento conturbado do Fortaleza, os torcedores do São Paulo têm motivos para acreditar que a equipe quebrará essa escrita e voltará a vencer o adversário.

Palpite 3- São Paulo vence ou empata