Palpite São Paulo x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 13/04/2025

Com técnicos na corda bamba, São Paulo e Cruzeiro se enfrentam em busca de um alívio na temporada.

Atuando diante do seu torcedor, o São Paulo conseguiu jogar com qualidade diante Alianza Lima em boa parte do jogo, mas acabou apresentando um cenário parecido com o que o Vasco teve no jogo diante do Melgar, pela Sul-Americana. O Tricolor Paulista abriu 2 x 0, pressionava o adversário, mas em 15 minutos sofreu o empate e por pouco não sofreu a virada dos peruanos.

O cenário positivo para o São Paulo é que o próximo adversário é o Cruzeiro, que vive uma crise que parece não ter fim e que sofreu uma derrota dolorida para o Mushuc Runa, que deve ser uma equipe que não deve fazer muita coisa na Sul-Americana. Praticamente eliminado da competição internacional, a Raposa deve focar no Brasileirão.

Um jogo que pode decidir a vida dos dois técnicos na temporada

Contratado com muita expectativa, Leonardo Jardim até agora não demonstrou nenhuma mudança em relação ao trabalho que vinha sendo realizado por Fernando Diniz. Diante do Internacional, na última rodada do Brasileirão, o time não jogou bem e foi derrotado por 3 x 0.

Para piorar a situação, a equipe não jogou nada diante do Mushuc Runa, perdeu e praticamente já está eliminada da Sul-Americana. Diante desse cenário, o trabalho de Leonardo Jardim começa a ser questionado. O time que decidiu também por negociar Marlon, muito criticado na derrota para o Mushuc Runa.

Por outro lado, o São Paulo também vive algumas incertezas. O time empatou sem gols com o Atlético-MG e viu o Alianza Lima empatar um duelo praticamente vencido. O time foi alvo de algumas vaias e, em caso de derrota para o Cruzeiro, deve demitir Zubeldia e tentar a contratação de Fernando Diniz ou Dorival Jr.

Escalações Prováveis para São Paulo x Cruzeiro

Escalação Esperada do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano, André Silva e Ferreirinha. Técnico: Luis Zubeldia.

Escalação Esperada do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Mateo Gamarra e Kaiki; Walace, Lucas Romero e Eduardo; Wanderson, Dudu e Gabriel Barbosa. Técnico: Leonardo Jardim.

Menos de 2,5 gols

Para esse jogo a aposta de menos de 2,5 gols apresenta um valor muito interessante, ainda mais observando o histórico recente dos times na temporada. É preciso destacar também que os times vieram de 2 jogos recentes em que essa linha bateu, sendo que o Cruzeiro já vem apresentando esse cenário com certa frequência esse ano. Mesmo ano, em confrontos diretos, o cenário possui algumas mudanças.

Nos últimos 9 confrontos entre as equipes, em todos eles tivemos 2 ou menos gols. Outro ponto interessante e que favorece nossa aposta em gols é que nas últimas 6 partidas do São Paulo, em pelo menos 5 duelos tivemos 2 ou menos gols. Por esse motivo, acreditamos que o jogador não terá muitas bolas na rede.

Palpite 1 - Menos 2,5 gols com odd 1.50 na bet365 - Adicionar ao cupom de apostas

Para o São Paulo ser o primeiro a marcar

Uma aposta um pouco ousada, mas que apresenta um alto valor é de que o São Paulo irá ser o primeiro a marcar. Vivendo uma crise interminável, o Cruzeiro concedeu o primeiro gol para o adversário em 5 dos últimos 6 jogos. Com um ataque qualificado, a tendência é de que o São Paulo não tenha dificuldades para balançar as redes e deverá ser o primeiro a marcar.

Palpite 2 - Para o São Paulo marcar com odd 1.28 na bet365 - Adicionar ao cupom de apostas

Ambos os times marcam

Outra aposta que aparece com muito valor é a de ambos marcam, também por conta do histórico recente das equipes. Em jogos do Cruzeiro, mais precisamente nos seus últimos 8 compromissos, em pelo menos 6 deles tivemos a quebra da linha de ambos marcam.

Em confrontos recentes, em pelo menos 2 oportunidades nos últimos 5 jogos tivemos a linha de ambos marcam aparecendo. Outro ponto que favorece essa possibilidade é de que os times devem ir em busca da vitória, principalmente para evitarem ter que demitir o seu treinador no início de temporada.

Palpite 3 - Ambos os times marcam com odd 2.10 na bet365 - Adicionar ao cupom de apostas