Palpite São Paulo x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 03/08/24

O sábado (3) de futebol na primeira divisão do futebol brasileiro se encerrará com duas das equipes mais tradicionais do país.

Esta será a primeira visita do Flamengo ao MorumBis desde o vice-campeonato da Copa do Brasil na temporada passada.

Equilíbrio no MorumBis

O Flamengo é quase uma exceção dentro do futebol brasileiro, sendo um time que mantém o bom desempenho mesmo atuando longe de seus domínios.

A equipe comandada por Tite é a que menos perdeu como visitante, tendo apenas uma derrota fora de casa na competição.

Os comandados de Luis Zubeldía possuem seis jogos de invencibilidade em casa, somando cinco vitórias e um empate por todas as competições nesse período.

Nas últimas três partidas entre esses times com mando do São Paulo, cada equipe venceu uma além de um empate.

Sem Luciano, Lucas é o artilheiro do São Paulo

Nenhum atleta tem uma média de gols superior à de Lucas Moura no Tricolor Paulista no Campeonato Brasileiro.

O camisa 7 balançou as redes cinco vezes em 13 partidas, um a menos do que Luciano, que atuou em 17 jogos.

Luciano cumprirá suspensão diante do Flamengo, a sua terceira desta temporada, deixando Lucas e Ferreirinha como os principais goleadores do time, cada um com cinco gols.

A grande referência técnica do São Paulo, Lucas marcou nos dois últimos jogos da equipe no MorumBis pelo Brasileirão.

Alan Franco em sequência de muitos cartões

Talvez um pouco ofuscado pelo número de cartões amarelos bizarros de Luciano, Alan Franco também está entre os jogadores mais advertidos do clube.

O defensor argentino tem cinco cartões amarelos e foi o único jogador são-paulino a receber um vermelho no Brasileirão

Alan Franco recebeu um cartão em três de suas últimas cinco aparições em todas as competições.

