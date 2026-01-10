Palpite Santos x Novorizontino

Equipes se enfrentam na estreia da competição, com ambos animados com o recomeço de mais uma temporada.

Melhores palpites para Santos x Novorizontino

Nossa análise: momento das equipes

O Santos vive um momento de ajustes. A equipe busca maior regularidade, principalmente no setor defensivo, mas mantém capacidade ofensiva para controlar os jogos em casa.

O Peixe costuma assumir a iniciativa, trabalhar a posse com paciência e empurrar o adversário para o próprio campo. Quando consegue acelerar no último terço, cria chances com frequência.

O desafio é manter a concentração defensiva ao adiantar as linhas e evitar espaços em transições.

Já o Novorizontino chega mais consolidado dentro da sua proposta. É um time organizado, competitivo e que sabe jogar sem a bola.

A equipe marca bem, fecha espaços e costuma ser eficiente quando encontra oportunidades, especialmente em contra-ataques e bolas paradas.

Mesmo como visitante, não se intimida facilmente e consegue competir por longos períodos. A expectativa é de um Novorizontino disciplinado, tentando explorar qualquer desequilíbrio do Santos.

Prováveis escalações de Santos x Novorizontino

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frias, Luan Peres (ou Zé Ivaldo) e Souza, Willan Arão, João Schmidt e Zé Rafael, Barreal, Guilherme e Neymar;

Novorizontino: Airton Michellon, Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk, Luís Oyama, Fabio Matheus e Tavinho, Matheus Frizzo, Waguininho e Robson.

Santos deve assumir o controle e confirmar favoritismo

O Santos entra em campo com a obrigação de propor o jogo. Mesmo ainda em fase de ajustes, a equipe tende a ter mais posse de bola, mais presença ofensiva e maior controle territorial.

Jogando em casa, o Peixe costuma empurrar o adversário para trás, trabalhar a bola com paciência e buscar o gol sem acelerar de forma desordenada.

A diferença técnica pesa, especialmente na tomada de decisão no último terço.

O Novorizontino é competitivo, mas encontra dificuldades quando passa muito tempo sem a bola. A equipe costuma resistir bem por alguns períodos, porém sofre quando precisa defender em bloco baixo por longos minutos.

Com volume e insistência, o Santos tende a encontrar espaços e transformar domínio em resultado.

Palpite 1 para Santos x Novorizontino: Santos vence, com odds de 1.75 na bet365.

Organização do Novorizontino pode render ao menos um gol

Mesmo como visitante, o Novorizontino raramente entra apenas para se defender. A equipe é bem organizada, marca forte no meio-campo e costuma aproveitar bem transições rápidas e bolas paradas.

Contra times que assumem o protagonismo, costuma encontrar ao menos uma boa chance ao longo do jogo, algo que quase rendeu o acesso à Série A ao clube na última temporada.

O Santos, por sua vez, ainda oscila defensivamente. Ao adiantar linhas e pressionar mais, acaba oferecendo espaços em alguns momentos.

Se o Novorizontino for eficiente nas poucas oportunidades que criar, pode balançar as redes. Com a odd acima de 2.00, o cenário oferece valor interessante.

Palpite 2 para Santos x Novorizontino: Ambas equipes marcam, com odds de 2.02 na bet365.

Jogo pode ganhar ritmo e ultrapassar a linha de gols

Se o Santos abrir o placar, o jogo tende a mudar completamente. O Novorizontino não costuma abdicar do ataque e passa a se expor mais quando precisa buscar o resultado.

Isso aumenta o ritmo, gera mais espaços e cria um cenário favorável para gols em sequência.

Além disso, o Santos costuma crescer ofensivamente quando joga em vantagem, mantendo pressão e criando novas chances.

Com dois times dispostos a jogar em determinados momentos, o confronto pode sair do controle tático e ficar mais aberto do que o esperado inicialmente.

Com cada ponto sendo importante no Campeonato Paulista, as duas equipes terão vontade de vencer e jogarão para isso, mesmo que essa seja a primeira partida da temporada de ambos.